Le monde du foot exprime son soutien à Barcelone

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Suite aux attaques terroristes qui ont frappé Barcelone puis Cambrils ce jeudi soir, de nombreux footballeurs ont apporté leur soutien à la Catalogne. Par l'intermédiaire des réseaux sociaux, les stars du ballon rond ont ainsi posté plusieurs messages très attentionnés.





De Messi à Cristiano Ronaldo en passant par Neymar et le PSG

Les équipes de Barcelone comme les joueurs ont bien évidemment posté des messages de soutien suite à ces tristes évènements. Ainsi le FC Barcelone a exprimé toute sa tristesse « Avec le cœur lourd suite à l'attaque de notre ville. Toute la force et l'estime pour les victimes, leurs familles et les habitants de Barcelone. » Samuel Umtiti, Lucas Digne, mais aussi Andres Iniesta, Gerard Pique, Luiz Suarez et bien d’autres ont écrit sur Twitter. Lionel Messi, qui ne possède pas de compte sur ce réseau, est donc passé par Instagram où il présente ses condoléances aux victimes et à leurs proches.

































Quiero mandar mis condolencias y todo mi apoyo a las familias y amigos de las víctimas del terrible atentado en nuestra amada Barcelona, además de rechazar totalmente cualquier acto de violencia. No nos vamos a rendir, somos muchos más los que queremos vivir en un mundo en paz, sin odio y donde el respeto y la tolerancia sean las bases de la convivencia. Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi) le 17 Août 2017 à 11h34 PDT

Neymar qui a bien sûr évolué longtemps dans la ville catalane a exprimé sa tristesse suite aux évènements de jeudi sur Twitter. Côté du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, Dani Carvajal ou Sergio Ramos ont posté des messages pour apporter leur soutien aux victimes des attaques terroristes.









Plusieurs clubs de Liga ont évidemment suivi le pas et condamné ces actions comme l’ont fait par exemple le FC Séville, l’Atletico Madrid ou le FC Valence. Le soutien est venu de toute part, comme le PSG, Manchester City ou Manchester United. Tous les clubs sont allés d’un message de soutien, preuve que dans l’adversité, le monde du football sait faire preuve de solidarité et d’entraide.































Les matches auront bien lieu ce week-end

Ce week-end marque le retour de la Liga. La ligue espagnole de football professionnel a aussi exprimé sa douleur suite aux attaques de ce jeudi, en affirmant qu’il y aurait une minute de silence sur tous les terrains de première et deuxième division. Autrement dit, le report des matches n’est pas envisagé pour la première journée de championnat. Si l’Espanyol Barcelone se déplacera pour son premier match samedi soir, le FC Barcelone jouera à domicile contre le Betis Séville dimanche soir à 20h15.