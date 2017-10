Mondial 2018: les 32 nations se partageront 344 millions d'euros

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Sans surprise, la dotation globale pour la prochaine coupe du Monde en Russie sera en nette hausse. Une augmentation fixée à 12% par la FIFA.



33 millions pour le champion du monde



Réuni à Calcutta en Inde en marge du Mondial des moins de 17 ans, le comité exécutif de la FIFA a donc pris cette décision d'augmenter la dotation globale de 12%, ce vendredi. Les 32 sélections qui seront en Russie pour la prochaine Coupe du Monde en 2018 se partageront la somme de 344 millions d'euros. Le champion du monde aura le droit à 33 millions d'euros. Le vice-champion en touchera 24 millions, le troisième 21 millions et le quatrième 19 millions. En cas d'élimination en phase de poules, une sélection touchera malgré tout 7 millions d'euros, les huitièmes de finaliste 10 millions et les quarts de finaliste 14 millions.



Les Bleus avaient touchés 12M€ au Brésil



Au Brésil, le "prize money" s'élevait à 308 millions d'euros et les champions du monde allemands étaient repartis avec la somme de 30 millions d'euros. 21,5 millions pour le finaliste (l'Argentine), 19 pour le troisième (les Pays-Bas) et 17 pour le quatrième (le Brésil). En échouant au stade des quarts de finale (0-1 contre l’Allemagne), Antoine Griezmann et l’équipe de France étaient repartis du Brésil avec un petit pactole de 12 millions d’euros. Cette année-là, l'instance internationale du football avait également dédommagé les sélections à hauteur de 1 million d'euros, pour leurs frais de préparation.