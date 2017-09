Mondial 2018 - Argentine : Sampaoli va-t-il aligner la MDA ?

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Actuellement 5e de la zone CONMEBOL, l'Argentine est en position de barragiste dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Championne du monde en 1978 et 1986, l'Albiceleste va jouer son avenir dans les prochains jours face au Pérou (le 5 octobre à la Bombonera de Buenos Aires) et contre l'Equateur (le 10, au stade olympique de Quito).



Et pour le journal argentin Olé, la solution pour se qualifier est d'aligner la MDA. Explications.



25 buts à eux trois

Après la MSN et la BBC, allons-nous découvrir un nouveau trio magique dans le football ? Le journal Olé en est persuadé avec la MDA. MDA ? Messi, Dybala, Agüero !



Le journal argentin fait judicieusement remarqué que les trois argentins sont les meilleurs buteurs de leur championnat respectif : 10 buts pour Dybala en Serie A avec la Juventus, 9 buts pour Messi en Liga avec le Barça et enfin, 6 buts pour Agüero en Premier League avec Manchester City. Au total, la MDA a marqué 25 buts !



Sampaoli n'a jamais testé la MDA !

Le hic, c'est que Jorge Sampaoli, sélectionneur de l'Argentine depuis le 1er juillet 2017, après le licenciement d'Edgardo Bauza, n'a jamais aligné la MDA. Pis, Agüero n'a pas joué la moindre minute lors des deux derniers matches de l'Albiceleste.



Et en quatre matches depuis sa prise de fonction, Jorge Sampaoli a utilisé les attaques suivantes : Messi/Higuain/Dybala contre le Brésil, Gomez/Correa/Di Maria contre Singapour et Messi/Icardi/Dybala contre l'Uruguay et le Vénézuela.



Le peuple argentin veut Benedetto !

En Argentine, il existe également un deuxième débat. Icardi ayant été titulaire lors des deux dernières rencontres, doit-il laisser sa place à Dario Benedetto ?



Si ce nom ne vous dit rien, sachez que Benedetto est l'attaquant vedette de Boca Juniors et qu'il occupe la tête du classement des buteurs de la Primera Division avec 5 buts en 4 journées. Et pour plus de 80% des lecteurs d'Olé, Benedetto doit être titularisé à la place d'Icardi.



Jorge Sampaoli a donc l'embarras du choix et on verra quels seront ses choix pour faire face au Pérou et à l'Equateur. Il n'aura pas le droit à l'erreur surtout que l'Argentine n'a plus manqué un Mondial depuis 1970 !