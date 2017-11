Mondial 2018/Barrages : La Suisse ne veut pas (re)craquer

Par Thomas Ravenel | Ecrit pour TF1 |

Ce soir à Belfast, l’Irlande du Nord et la Suisse vont tenter de faire un grand pas en avant pour obtenir l’une des neuf places restantes au prochain Mondial. Une compétition que les Helvètes n’ont plus manqué depuis 2002.

L’Irlande du Nord ou la Suisse : laquelle de ces deux sélections décrochera son précieux billet pour le Mondial 2018 en Russie, telle est la question. Avant de se retrouver pour le match retour des barrages ce dimanche, les deux équipes vont tout d’abord fouler la pelouse du Windsor Park à Belfast ce soir.





Une qualification qui tendait les bras aux Suisses et pourtant...

Durant la phase des éliminatoires, les Helvètes ont été impeccables alignant neuf victoires en autant de confrontations, mais dans la dernière ligne droite les nerfs des protégés de Vladimir Petkovic ont complètement craqué. Alors que la « Nati » n’avait besoin que d’un match nul pour se qualifier pour la quatrième fois consécutive à un Mondial, le Portugal, champion d’Europe en titre, va mettre un terme à ce rêve. Un but contre son camp de Johan Djourou (41e) et une réalisation d’André Silva (57e) plus tard, la Suisse doit disputer deux derniers rounds, ceux du barrage.

Le joueur à suivre se nomme Haris Seferovic

Si le maître à jouer de la sélection suisse est bien évidemment Xherdan Shaqiri, les Nord Irlandais devront se montrer tout aussi méfiants face à l’avant-centre adverse, Haris Seferovic redoutable à la réception des coups de pieds arrêtés. Durant les éliminatoires, l’attaquant de Benfica a d’ailleurs trouvé à quatre reprises le chemin des filets ce qui fait de lui le meilleur buteur helvète, soit autant que Gareth Bale (Pays de Galles) ou encore Eden Hazard (Belgique).





Irlande du Nord-Suisse, le jeudi 9 novembre à Belfast (20h45), le retour le dimanche 12 novembre à Bâle (18h00).