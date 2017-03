Mondial 2018 - Luxembourg / France : Suivez le match en streaming vidéo

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Le contexte

Luxembourg / France – samedi 25 mars (20h45) / Stade Josy Barthel (Luxembourg)



Les Bleus doivent frapper fort au Luxembourg. En tête de leur groupe de qualification après 4 journées, avec 10 points au compteur, les hommes de Didier Deschamps peuvent se rapprocher un peu plus de la Russie en cas de succès à l’extérieur. Indispensable pour éviter la case barrages, cette première place a été considérée par Didier Deschamps comme un objectif non-négociable.



Invaincue depuis le début de la campagne qualificative, l’équipe de France ne devra pas prendre cette rencontre à la légère, même si l’écart de niveau entre les deux sélections est conséquent. Les Luxembourgeois sont parvenus à ramener un point de leur déplacement en Biélorussie le 13 novembre dernier (1-1).



A savoir

1 / 1914 - Le Luxembourg a battu l’équipe de France une fois dans son histoire en 15 confrontations : 5-4 le 8 février 1914 au Luxembourg













Ils ont dit





Didier Deschamps en conférence de presse (propos rapportés par Le Parisien)



"Il faudra être efficaces, et équilibrés. Et surtout avoir des variations dans notre jeu, pour se créer des occasions et marquer. Mais le Luxembourg est bien organisé, bon dans les transitions défense, attaque et surtout ils marquent quasiment à chaque match. C'est une équipe qui tient la route, avec de bons attaquants. Face aux Pays-Bas ils étaient à 1-1 jusqu'à la 75e. Je cherche pas à faire peur mais j'ai beaucoup de respect pour cette équipe."



propos rapportés par le site officiel de l'équipe de France)

"On va être concentrés et déterminés dès les premiers instants du match. Il faudra prendre les trois points. On va jouer face à une équipe accrocheuse, qui va exploiter le moindre contre ou leurs coups de pied arrêtés. (...) On a passé une bonne semaine dans le travail, c'est de bonne augure pour le match. Il faudra être concentré dès les premiers instants du match et jouer à notre niveau. Il faudra imposer du rythme pour marquer tôt."

















