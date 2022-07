Montpellier : Nicollin veut conserver Giroud et Belhanda

La très belle saison des Héraultais en championnat met en avant les meilleurs éléments du club de Louis Nicollin. Le président du MHSC a confirmé sur RMC qu'il espérait pouvoir les convaincre de continuer l'aventure au club une saison de plus.

A part pour Yanga-Mbiwa, les bons de sortie se feront rares à l'intersaison chez le leader actuel de la Ligue 1.



Conseil pour Giroud



Le meilleur buteur du championnat de France suscite l'intérêt des plus grands clubs. Si le Bayern Munich et l'OM se sont retirés de la course, de grands noms restent à l'affût notamment en Angleterre avec Arsenal. Conscient de cette attraction, Louis Nicollin conseille à son avant-centre de ne pas brûler les étapes « Giroud, c'est un garçon intelligent. Une petite saison de plus à Montpellier, surtout en Ligue des Champions, je pense que cela ne l'empêchera pas de gagner beaucoup de sous après. » Le joueur ne semble pas opposé à cette proposition.



Younes, ce bijou



La nouvelle prestation de grande classe réalisée par Younes Belhanda contre l'OM a provoqué une nouvelle série d'éloges sur le talent du meneur de jeu marocain. Si l'intérêt du PSG pour un transfert est avéré, l'homme fort de Montpellier ne compte pas lâcher ce joueur qu'il estime au dessus « d'Hazard, Pastore et compagnie ». Le club devra faire un effort pour conserver « le plus gros rubis » à la maison.



Mendes sur la liste



Il est bien connu que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Pressenti depuis plusieurs mois du côté de Marseille, Ryan Mendes pourrait finalement opter pour une destination un peu plus à l'ouest. L'attaquant du Havre intéresse Nicollin qui a confirmé que son équipe de recrutement le suivait.



A sept journées de la fin de la Ligue 1, rien ne semble perturber la marche en avant et les ambitions du dirigeant montpelliérain.