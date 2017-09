Montpellier : Souleymane Camara, le supersub de la Ligue 1

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Si Montpellier est parvenu à gagner un point à Monaco, il le doit à un but en sortie de banc signé Souleymane Camara. Une habitude pour celui qui est plus que jamais LE supersub de Ligue 1.





Il n'a pas fêté son but

On jouait la deuxième minute du temps additionnel quand, Souleymane Camara, entré en jeu un peu plus tôt, s'est arraché pour surgir devant Kamil Glik et mettre une tête au fond des filets monégasques. Comme il a démarré sa carrière à l'ASM, il n'a pas voulu fêter son but, pourtant synonyme de match nul obtenu à l'extérieur, chez un prétendant au titre, six jours après avoir déjà accroché le PSG à la Mosson. Une attitude qui résume très bien son état d'esprit irréprochable. Il n'en fait jamais trop et préfère utiliser son sens du but.



Le supersub de Ligue 1

Dans un sport comme la NBA, il y a des joueurs qui s'expriment beaucoup mieux quand ils ne sont pas titulaires, amenant leur fraicheur et leur talent lors de la première rotation. Souleymane Camara serait sans doute un excellent sixième homme outre-Atlantique. D'autant qu'à 34 ans, il est encore en mesure d'offrir de sacrés services. Son 2e but de la saison à Louis-II l'a encore prouvé : il est capable de débloquer des situations et dispose d'un sang froid à nul autre pareil, doublé d'un orgueil lui permettant de faire des différences.





23 buts marqués depuis le banc

Champion de France avec Montpellier en 2012, Souleymane Camara peut se targuer d'une statistique assez invraisemblable : parmi tous les buts qu'il a marqué dans l'élite, 23 l'ont été alors qu'il était remplaçant au coup d'envoi. Un vrai joker de luxe, sachant que personne n'a fait mieux que lui au XXIe siècle (son dauphin est Pierre-Alain Frau avec 14 buts). Autant dire que Camara reste un pilier de l'effectif montpelliérain et une figure emblématique du vestiaire.