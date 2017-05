Mourinho ne tarit pas d'éloges sur Paul Pogba

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Pour PerformGroup, José Mourinho est revenu sur la première saison de Paul Pogba sous le maillot de Manchester United. Transféré de la Juventus Turin pour plus de 100 millions d'euros, le manager de Manchester United estime que son montant a pu ajouter de la pression sur les épaules du Français. Verbatim.



"J'espère que l'été prochain, il ne sera plus le plus gros transfert"



"Je crois que le problème a été l'étiquette, le prix collé sur son dos avec ce transfert. J'espère que l'été prochain, il ne sera plus le plus gros transfert et que la pression ira sur quelqu'un d'autre. Car si son transfert avait été moitié moins élevé, tout le monde aurait dit "quel achat !". Mais tout le monde attend des performances en lien avec l'incroyable montant du transfert et cela entraîne de la pression et des analyses qui ne sont pas justes parfois."



"Quand l'équipe était très bonne, il était très bon."



"Il a fait de bons matchs, de très bons matchs, de très bonnes performances. Il s'est toujours sacrifié pour l'équipe. Si je prends comme exemple le match contre Rostov, la façon dont il s'est sacrifié pour l'équipe à Rostov était incroyable. Ce qu'il fait pour l'équipe, ce sont de grandes performances. Il a fait de petits matchs où les performances n'étaient pas si bonnes, mais habituellement la performance reflète celle de l'équipe. Quand l'équipe était très bonne, il était très bon. Quand l'équipe n'était pas bonne, il n'était pas bon. Donc je crois que les jugements sont un peu injustes. J'espère que des clubs vont battre le record du montant de transfert la saison prochaine avec un autre joueur et que le pression ira ailleurs que sur ses épaules."



"Je ne vois pas un autre qui a autant de qualités que lui"



"Comme milieu de terrain, je n'aime pas vraiment parler de "meilleur du monde". Vous ne dites pas "le meilleur joueur du monde" pour un gardien. A part pour Fabio Cannavaro, vous ne dites pas "le meilleur du monde" pour un défenseur central. Le meilleur du monde est toujours celui qui marque des buts, je trouve cela un peu injuste. Je pense que comme milieu de terrain, Pogba est le meilleur. Je ne vois pas un autre qui a autant de qualités que lui. Il doit progresser évidemment. Mais il a le physique, l'intelligence. Il est très agile avec ce grand corps qu'il a. Il est bon dans le secteur défensif et offensif. Il est bon pour tirer les coups francs. Si Zlatan le laisse tirer, il pourrait marquer quelques buts. Je crois qu'il a tout."