Mourinho : « Le Real Madrid, la meilleure équipe d'Europe ! »

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

La Supercoupe d’Europe aura un parfum encore plus excitant cette année. Le match qui opposera le vainqueur de la Ligue des Champions à l’équipe qui a triomphé en Ligue Europa mettra surtout face à face José Mourinho face à son ancienne formation, le Real Madrid. Avec Manchester United, il cherchera à remporter l’un des rares trophées qui manque à son incroyable palmarès. En attendant, le « Special One » a été très élogieux envers les Merengue.





« Un honneur de jouer contre le Real Madrid, la meilleure équipe d’Europe »

La rencontre de Supercoupe d’Europe lancera véritablement la saison 2017-2018. Sur le papier, le match s’annonce explosif avec certains des joueurs les plus talentueux de la planète. Cristiano Ronaldo, Paul Pogba, Zlatan (s’il est remis), Luka Modric, Gareth Bale… Mais sur les bancs de touche, ce sont deux grandes personnalités du football qui se feront face, alors qu’elles ont été partenaires à Madrid il y a quelques années.

Zidane sera face à Mourinho, qui ne manque pas de qualificatifs positifs pour parler de la formation de « Zizou » : « C’est un honneur. Chaque équipe qui gagne la Ligue Europa doit se sentir honorée d’avoir l’opportunité de faire face à la meilleure équipe d’Europe qui est championne d’Europe. C’est une opportunité fantastique. » a ainsi déclaré José Mourinho interrogé à Lisbonne dans le cadre d’une visite dans une université.











A la reconqûete de la Ligue des Champions

Entraîneur du Real Madrid entre 2010 et 2013, le Portugais a tout comme Zidane remporté une Liga (2012) ainsi qu’une Coupe du Roi (2011) et une Super Coupe d’Espagne (2012). Mais au contraire de l’actuel technicien Merengue, il a échoué en Ligue des Champions. Vainqueur de l’épreuve avec le FC Porto (2004) et l’Inter Milan (2010), il aura une nouvelle opportunité de le faire avec les Red Devils, et José Mourinho voit cette supercoupe d’Europe comme un bon test pour ces joueurs : « Disputer la Ligue des Champions est une chose nouvelle pour beaucoup de nos joueurs. Notre pré-saison va être très intéressante, avec des matchs amicaux contre le FC Barcelone et Manchester City, avant la Super Coupe d’Europe en août. »

Alors qu’un nouveau recrutement très couteux est annoncé du côté des Mancuniens, cette rencontre du 9 août nous permettra d’avoir un avant-goût de la Ligue des champions la saison prochaine qui s’annonce d’ores et déjà très excitante.