Mourinho et Ronaldo grands absents du Ballon d'Or

José Mourinho et Cristiano Ronaldo seront les grands absents de la cérémonie de remise du Ballon d'Or FIFA France Football lundi prochain. Peut-être une indication sur les futurs lauréats.

Ronaldo et Mourinho déclinent l'invitation



Le quotidien espagnol As révèle qu'afin de préparer au mieux le match retour de Coupe du Roi face à Malaga le lendemain, Cristiano Ronaldo et José Mourinho ont décidé de ne pas assister à la cérémonie de remise du Ballon d'Or. Les deux Portugais du Real Madrid sont pourtant tous les deux nommés pour les titres de meilleur joueur et meilleur entraîneur.





Une raison cachée ?



Si la raison invoquée se tient, d'autant que le Real ne s'est imposé que difficilement 3-2 au match aller contre Malaga, certains y verront le signe annonciateur du triomphe du Barça. Il existe en effet une forte possibilité que les prix convoités par Cristiano Ronaldo et José Mourinho soient attribués respectivement à Lionel Messi et Pep Guardiola.





Zidane représentera le Real



En l'absence des deux stars portugaises, Zinedine Zidane et Emilio Butragueno représenteront le Real Madrid lors de la cérémonie de remise du Ballon d'Or FIFA France Football 2011 qui aura lieu le lundi 9 janvier à Zurich (Suisse).



L'histoire ne dit pas si Cristiano Ronaldo et José Mourinho comptent regarder la cérémonie à la télévision.