Milan, plaque tournante du mercato estival

Et la Serie A était redevenue attirante ? En plus de Cristiano Ronaldo à Turin, Milan est en train de venir la capitale de ce Mercato avec de nombreuses arrivées prévues dans les prochains jours.

Alors que ces dernières années l’Espagne et l’Angleterre ont été les pays réalisant les plus gros transferts, la tendance se modifie un peu cet été avec l’Italie au cœur des transactions. En plus de la Juventus Turin qui a réalisé le gros coup avec la venue de Cristiano Ronaldo, les deux clubs de Milan sont des acteurs incontournables du marché des transferts. En cette fin du mois de juillet, plusieurs transferts sont annoncés pour les deux équipes lombardes.





Higuain vers la sortie, plus proche du Milan AC que de Chelsea

Selon plusieurs médias italiens dont El Corriere dello sport et Sportitalia, une réunion s’est tenue ce week-end entre dirigeants turinois et des représentants de Chelsea. Les discussions ont concerné la venue de Gonzalo Higuain et de Daniele Rugani en échange d’Alvaro Morata et 55 millions d’euros. Mais le Milan AC semble plus proche de concrétiser la venue de Pipita. Le frère de l’attaquant a rencontré Leonardo dans la soirée de lundi, et l’Argentin viendrait au Milan dans le cadre d’un prêt payant estimé entre 18 et 20 millions d’euros avec une option d’achat entre 38 et 40 millions selon Sky Sport Italia et Sportmediaset.









Antonio Conte en direction du Milan AC ?

Sans club depuis la fin de sa collaboration à Chelsea, Antonio Conte pourrait rebondir en Italie. Alors qu’il a fait l’essentiel de sa carrière en tant que joueur et entraîneur sur le banc de la Juventus, c’est vers le Milan AC que le technicien italien est attendu en lieu et place de Gennaro Gattuso. La BBC, l’Express en Angleterre et El Corriere et la Repubblica en Italie reprennent cette information et parlent même d’un contrat de 4 ans avec un salaire de plus de 6 millions annuels. Mais certains litiges liés à sa fin de contrat avec les Blues retarderaient les négociations.









Sime Vrsaljko en route pour l’Inter !

Selon Sky Italia, l’Inter Milan est sur le point d’officialiser la venue du Croate Sime Vrsaljko. Le finaliste de la dernière coupe du monde en Russie quitterait donc l’Atletico Madrid où il évoluait depuis 2016. Le latéral droit arriverait sous forme de prêt payant selon Sky Sport estimé à 6,5 millions d’euros avec une obligation d‘achat fixée à 17,5 millions d’euros.





Selon Fox Sports Holand et AS, le Colombien du PSV Santiago Arias, 26 ans serait sur le point de remplacer au sein de l'effectif des Colchoneros. Ce dernier était absent de la photo officielle du club batave et il commence à suivre sur les réseaux sociaux Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atletico Madrid comme l'indique AS.









Arturo Vidal en négociations avec l’Inter

Blessé depuis le mois de mars, le Chilien a moins joué avec le Bayern Munich en cette fin de saison. Agé de 31 ans, plusieurs sources indiquent qu’il ne fermerait pas la porte à un départ, ce qui explique l’intérêt de l’Inter Milan pour le milieu de terrain sud-américain. Mais le Bayern demande 30 millions d’euros pour le joueur arrivé en Bavière en 2015 selon la Gazzetta. Une somme que l’Inter n’est pas prêt à débourser pour l’un de ses anciens rivaux passés par la Juventus entre 2011 et 2015. L’option d’un prêt avec une possibilité d’option d’achat serait alors envisagée et les journalistes italiens annoncent que son arrivée serait alors imminente en Lombardie.