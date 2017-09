Le mystère Bielsa : Au cœur de la méthode Bielsa

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Après "El Loco Unchained", "Le mystère Bielsa" est le deuxième ouvrage publié en français sur Marcelo Bielsa, l'actuel entraîneur du LOSC.



La méthode Bielsa

Si cet ouvrage retrace bien évidemment le parcours de Marcelo Bielsa, à travers sa courte et modeste carrière de joueur puis sa vie d'entraîneur aux quatre coins du monde, il vaut surtout par son analyse et son décryptage des méthodes de Marcelo Bielsa.



Auteur d'un travail minutieux et remarquable, Romain Laplanche a décortiqué les préceptes de jeu de l'entraîneur argentin (avec l'apport de Florent Toniutti, créateur du site "Les Chroniques Tactiques"). Et avec les témoignages des joueurs ayant évolué sous les ordres de Marcelo Bielsa et l'analyse de ses conférences, on comprend mieux comment fonctionne "El Loco" sur et en dehors des terrains.



Les succès d'El Loco

Romain Laplanche remet également les pendules à l'heure : non, Marcelo Bielsa n'est pas un perdant magnifique, un Poulidor du football. Si l'échec retentissant de Bielsa avec l'Argentine est bien évidemment longuement expertisé, de nombreuses pages sont consacrées aux succès et aux épopées de Marcelo Bielsa avec Newell's, l'Athletic Bilbao ou encore l'OM, à qui il avait redonné des couleurs.



Enfin, l'auteur analyse l'impact de Marcelo Bielsa sur le football d'aujourd'hui à travers le "Bielsisme" et ses adeptes (Sampaoli, Pochettino, Gallardo, etc…). Au final, ce livre s'avère indispensable pour comprendre la fascination exercée par cet entraîneur.

Le Mystère Bielsa, Editions Solar