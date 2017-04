Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

A mesure qu’approche la fin de saison, il est logique d'évoquer les récompenses en tout genre qui deviennent de plus en plus d’actualité. En Angleterre, le syndicat des joueurs professionnels d’Angleterre et du Pays de Galles (PFA) a dévoilé ce jeudi la liste des six joueurs nommés pour recevoir le prix de meilleur joueur de Premier League. Et en toute logique, le Français N’Golo Kanté figure parmi les meilleurs éléments !





La progression fulgurante de N’Golo Kanté

Dur à croire mais il y a encore trois ans, N’Golo Kanté évoluait à Caen en Ligue 2. Un an plus tard, il quitte le club normand qu’il a aidé à faire remonter parmi l’élite pour découvrir la Premier League avec le club de Leicester. Un choix hasardeux ? Absolument pas puisque quelques mois plus tard, le milieu de terrain est sacré champion d’Angleterre aux côtés des Mahrez (désigné meilleur joueur anglais à l’époque) et Vardy sous les ordres de Ranieri. Sans lui cette année le club joue le maintien alors qu’avec Chelsea où il évolue depuis l’été dernier, il brille tout autant si ce n’est plus que la saison dernière.

Leaders de Premier League avec les Blues, N’Golo Kanté est parti pour décrocher pour la deuxième fois consécutive le titre de champion d’Angleterre, c’est tout sauf une coïncidence. Doté d’une endurance incroyable, il est sans doute le meilleur récupérateur d’Angleterre. Indispensable à Chelsea, il ne l’est pas encore en Bleu où Deschamps lui préfère la paire Matuidi – Pogba devant la défense.









Un milieu contre cinq attaquants !

A ses côtés dans cette liste, il y retrouve son partenaire de club le Belge Eden Hazard, le Suédois Zlatan Ibrahimovic (Manchester United), le Belge Romelu Lukaku (Everton), l’anglais Harry Kane (Tottenham), et le Chilien Alexis Sanchez (Arsenal). N’Golo Kanté est donc le seul joueur parmi les nommés qui ne soit pas un attaquant, c’est dire à quel point ses performances ont impressionné.

Sa lecture du jeu est en effet remarquable pour un milieu défensif, et Conte en a fait le pilier de sa formation. Eden Hazard déclarait d'ailleus récemment à son sujet : « Quand je suis sur le terrain, parfois, je le vois en double ! Un à gauche, un à droite ! J’ai l’impression de jouer avec des jumeaux ! »

Son travail à la récupération est si grand que les Kanté facts ont été inventés pour illustrer avec humour son influence sur le jeu ! On vous en laisse quelques exemples pour vous amuser !









« Kanté est si rapide qu’il répond aux sms avant même qu’ils ne soient envoyés »







« Dans le premier film Jurassic park, le Tyrannosaure ne poursuivait la jeep, il courrait pour fuir N'Golo Kanté »







Bonus - L'interview de N'Golo Kanté sur sa situation à Chelsea