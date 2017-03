Quand N’Golo Kanté voulait rejoindre l'Olympique de Marseille

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

D’après Franck Lampard, il n’est ni plus ni moins que le meilleur milieu de terrain du monde. Et quand on connaît la carrière du monument Lampard, on peut prendre ce compliment comme un gage de qualité. N’Golo Kanté impressionne chaque jour un peu plus le monde du football.

Candidat au titre de meilleur joueur de Premier League

Toujours humble et souriant, l'infatigable joueur de Chelsea et de l’équipe de France s’est confié dans l'émission Canal Football Club dimanche, au lendemain de la victoire des Bleus au Luxembourg (1-3) en éliminatoires du Mondial 2018. N’Golo Kanté a parlé de son ascension fulgurante, du titre de champion d’Angleterre avec Leicester à son statut de potentiel meilleur joueur de Premier League avec Chelsea, qui caracole en tête du championnat. "Ça fait toujours plaisir d’entendre de belles choses sur soi, mais il faut prendre du recul. Il y a encore beaucoup de boulot", nuance-t-il avec sa modestie habituelle, en pensant à ses aînés en sélection.

Marseille ? "Pas de regrets à avoir"

Très disert, N’Golo Kanté, qui fêtera ses 26 ans le 29 mars au lendemain du match amical France-Espagne, est aussi revenu sur les conditions de son départ de la Ligue 1 pour la Premier League en 2015. Et il s’avère que le Français avait pour idée première de rejoindre un grand club français en quittant le Stade Malherbe de Caen. Plus précisément, c’est à l’Olympique de Marseille, un club qu’il a admiré à l’époque de Mamadou Niang et Franck Ribéry, qu’il a failli atterrir.

"Les clubs qui voulaient le plus me recruter (…), c’était Leicester et Marseille. Et moi, au début, pour ma carrière, je voulais passer encore un palier en France dans un grand club. (…) Mais les deux clubs ne se sont pas mis d’accord. Et je ne voulais pas aller au bras de fer. Je me suis dit que ça pouvait être bien, d’intégrer ce club de Premier League, mettre un premier pied en Premier League", a-t-il expliqué. N’Golo Kanté fut acheté par Leicester pour 9 millions d’euros, soit la plus grosse vente du SM Caen. Avoir zappé l’étape Marseille pour Leicester ne le laisse pas amer. "Il n’y a pas de regrets à avoir. Ça a été vraiment une belle année", conclut-il.