Nampalys Mendy sur le départ ? [Info Téléfoot]

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

En juillet dernier, Nampalys Mendy rejoignait les Champions d’Angleterre et s’apprêtait à découvrir aussi bien la Premier League que la Ligue des Champions avec Leicester. Sa côte est encore aujourd’hui très élevée et de nombreux clubs souhaitent d’ores et déjà l’attirer cet été.





Mendy vise la Coupe du Monde 2018

L’ancien Niçois avait été recruté pour 16 millions d’euros par les Champions d’Angleterre mais il n’aura pas eu beaucoup de chances de prouver son talent. Blessé dès le début de saison suite surtout à des débuts prometteurs contre Arsenal, Mendy n’a visiblement pas eu la confiance de Ranieri à son retour après 3 mois d’absence. En manque de temps de jeu malgré les résultats difficiles du club, le milieu de terrain a rechuté au début du mois de mars, ce qui l’a emmené vers une opération du pied qui le prive des terrains jusqu’à la fin de la saison.



Selon nos informations, malgré une saison où il a peu joué, il conserve une bonne côte et plusieurs clubs de Ligue 1 sont à l’affût pour le recruter cet été. Le joueur, qui après deux énormes saisons à Nice frappait aux portes de l’équipe de France, vise la Coupe du Monde 2018 et souhaite un club où il bénéficierait de temps de jeu.





Dans le viseur de clubs étrangers

Mais la Ligue 1 n’est pas le seul championnat où Mendy pourrait évoluer. Selon nos informations, il pourrait rester en Premier League où il est suivi par Southampton, entraîné par un certain Claude Puel qui l’a eu sous ses ordres à Nice pendant deux saisons. Le milieu défensif a les qualités pour réussir en Angleterre, et avec un entraîneur qui le connaît, il pourrait enfin exploser. Mais Everton pense aussi au joueur. Rien d’étonnant puisque Steve Walsh, l’actuel directeur sportif du club, était le recruteur de Leicester qui a fait venir Mendy l’été dernier !



La Bundesliga est également une compétition où il pourrait rebondir. Nos journalistes font notamment état des intérêts de Schalke 04 et Wolsfburg, très intéressés par le profil de Mendy. A 24 ans malgré des derniers mois compliqués, le joueur conserve une côte très élevée. Attendez-vous donc à ce que Nampalys Mendy soit l’un des feuilletons passionnants cet été lors du Mercato.