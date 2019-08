Newcastle-Arsenal : Aubameyang délivre les Gunners

Sous une pluie battante, Arsenal a parfaitement lancé sa saison en s'imposant 1-0 à Newcastle grâce à un but d'Aubameyang. Nicolas Pépé a fait ses débuts avec les Gunners mais n'a pas marqué.

Encore en rodage, Arsenal a fait le plus dur en s'imposant à Saint James' Park malgré quelques frayeurs en première mi-temps avec un tir de Shelvey heurtant le poteau (20e) et une frappe de Joelinton, repoussée en deux temps par Leno (26e).

En deuxième mi-temps, Arsenal se montrait plus consistant et ouvrait le score à la 58e minute : totalement oublié par la défense des Magpies, Aubemeyang, réceptionnait parfaitement un centre de Maitland-Niles et trompait la vigilance de Dubravka.

Avec cette réalisation, le Gabonais totalise 33 buts après 50 matches de Premier League et est en avance sur les temps de passage de Thierry Henry (30 buts) et Ian Wright (24 buts) sous le maillot des Gunners !

Plus rien n'était marqué et la rencontre voyait Allan Saint-Maximin puis Nicolas Pépé faire leurs débuts en Premier League. Si l'ancien Niçois s'est procuré une occasion (une frappe cadrée mais trop molle à la 84e minute), l'ex-Lillois a été plutôt timide et n'a pas touché beaucoup de ballons.

Composition des équipes

Newcastle (3-5-1-1) : Dubravka – Dummett, Lascelles (c), Schär – Ritchie, Longstaff (Saint-Maximin, 67e), Shelvey (Willems, 54e), Hayden, Manquillo – Almiron – Joelinton. Entr. : Bruce.

Arsenal (4-2-3-1) : Leno – Monreal, Sokratis, Chambers, Maitland-Niles – Guendouzi, Xhaka (c) – Mkhitaryan (Martinelli, 84e), Willock (Ceballos, 64e), Nelson (Pépé, 71e) – Aubameyang. Entr. : Emery.