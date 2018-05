Neymar, Monaco, Lille, Wenger, Juve… Les 5 infos du week-end

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

Week-end riche en rebondissements. De l’Angleterre à l’Italie, en passant par l’hexagone, voici les infos à retenir de ce week-end de foot en Europe.

Neymar élu meilleur joueur de L1

Neymar a été élu meilleur joueur de la saison lors de la 27e cérémonie des Trophées UNFP dimanche. Avec ses 19 buts et ses 13 passes décisives en seulement vingt rencontres de Championnat, le Brésilien a déjà conquis la Ligue 1. L’ancien Barcelonais a reçu son trophée des mains de son compatriote Ronaldo et succède à un autre Parisien, Edinson Cavani.





La belle affaire de Monaco

Lors de cette 37e et avant-dernière journée de Ligue 1, Monaco a réalisé la très belle opération dans la course au podium et à une place en Ligue des champions. A la lutte avec Marseille et Lyon, l’ASM est la seule équipe à avoir gagné ce week-end. Marseille a été tenu en échec à Guingamp (3-3) vendredi soir, tandis que Lyon s’est incliné dans les dernières secondes à Strasbourg (2-3), suite à un sublime coup franc direct de Liénard. Les hommes de Jardim ont dû attendre les arrêts de jeu pour s’imposer à Louis-II face à Saint-Etienne (1-0) sur un penalty de Fabinho (90e+1). A une journée de la fin, Monaco est donc deuxième du classement (77 points) avec deux unités d’avance sur Lyon (3e, 75 points) et trois sur l’OM (4e, 74 points).





Lille maintenu

Lille aura passé 23 journées en position de relégable. Mais le Losc est sauvé. Samedi, le club nordiste a remporté son troisième match de suite en Ligue 1 (2-1 face à Dijon) et a, de fait, assuré son maintien parmi l’élite. Lille est désormais 15e (38 points) avec quatre points d’avance sur Toulouse (34 points), actuel barragiste. Trois équipes sont encore concernées par la relégation : Caen (défait à Nice 4-1), Toulouse (battu à Bordeaux (4-2) et Troyes (auteur d’un nul à Montpellier, 1-1). La dernière journée s’annonce palpitante.





Wenger, une victoire pour finir

L’histoire d’amour entre Arsène Wenger et Arsenal a pris fin ce dimanche, lors de la 38e journée de Premier League. Le coach français a disputé son 1 235e et dernier match sur le banc des Gunners et a terminé par une victoire sur la pelouse d’Huddersfield (1-0). Clin d’oeil de l’histoire, c’est Pierre-Emerick Aubameyang, la dernière recrue de Wenger, qui a marqué l’unique but de la partie. Le Français a été acclamé par tout le stade qui lui a réservé une ovation à la 22e minute, en référence aux 22 années passées à Arsenal. Dans le ciel, des avions ont fait passer des messages saluant le désormais ex-coach des Londoniens.





"Merci Arsène, tu vas nous manquer aussi" pouvait-on lire dans le ciel d'Huddersfield dimanche (REUTERS/Peter Powell)

La Juventus décroche le scudetto

En ramenant un point de son déplacement à Rome (0-0), dimanche lors de la 37e journée de Serie A, la Juventus a décroché son septième titre de champion d’Italie de rang, son 34e scudetto de l’histoire. Un record. La formation de Massimiliano Allegri n’avait besoin que d’un point pour s’assurer le trophée. C’est fait. Dans le même temps, Naples s’est imposé sur la pelouse de la Sampdoria (2-0). Pour l’honneur.





Dybala et les Turinois peuvent savourer. Ils remportent un nouveau titre de champion d'Italie (Reuters)