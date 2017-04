Neymar est le seul footballeur parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde, selon Time Magazine

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

C’est ce qu’on appelle communément le Time 100. Chaque année, Time Magazine, l’hebdomadaire américain, publie une liste regroupant les 100 personnalités considérées comme les plus influentes du monde. On y retrouve souvent des politiciens, des économistes, des artistes… et aussi quelques sportifs. Mais les footballeurs n’y sont pas souvent conviés. Pour 2017, il y en a néanmoins un.





Le seul footballeur face à Biles, Brady, McGregor…



Neymar, 25 ans, est nommé pour la première fois au Time 100. Il y côtoie du beau monde côté sportifs. Avec le Brésilien, on trouve deux footballeurs américains : Tom Brady, le quarterback vainqueur du Super Bowl avec les New England Patriots, et Colin Kaepernick, le quarterback des San Francisco 49ers. Unique sportive du classement : la gymnaste Simone Biles, quatre médailles d’or et une médaille de bronze aux JO 2016 avec les États-Unis.



Theo Epstein est l’unique dirigeant sportif du Time 100 2017 : cet Américain est le président du club de baseball des Chicago Cubs. Neymar est donc le seul sportif sud-américain de la liste. Le dernier élu est Européen : il s’agit du combattant irlandais Conor McGregor, star du MMA, qui doit d’ailleurs bientôt affronter l’ancien champion du monde de boxe anglaise Floyd Mayweather Jr.





Pour Beckham, Neymar est en train de détrôner Messi et Ronaldo



Neymar est récompensé car, comme ses semblables, le Barcelonais remplit les critères de Time Magazine qui sélectionne "ceux et celles qui incarnent une avancée : ceux qui brisent les codes, les records, les silences, les limites, pour montrer ce dont (nous) sommes capables". C’est David Beckham qui dresse son portrait dans Time Magazine. Le Spice Boy salue le Brésilien "qui est sur le bon chemin pour devenir le meilleur joueur du monde". Il ajoute : "Je pense qu’on se souviendra du récent match de Ligue des champions contre le PSG, quand Neymar a aidé son équipe dans cette inoubliable victoire 6-1, comme du moment où il s’est levé pour revêtir le manteau de meilleur joueur du monde. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont un nouveau rival prétendant à ce titre ; et Neymar est prêt à prendre son dû".



En 2015 et 2016, aucun footballeur n’avait été nommé au Time 100. En 2014, Cristiano Ronaldo fut récompensé. En 2013, le Time Magazine choisit d’honorer Mario Balotelli. Lionel Messi fut des listes 2011 et 2012. Et en 2010, Didier Drogba fut élu.