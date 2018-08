NZonzi, Thierry Henry, l’Inter Milan : Les infos Mercato de la matinée

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Pas un jour ne passe sans son lot de rumeurs et d’informations sur le marché des transferts. A quelques jours de la reprise des championnats européens, voici l’occasion de revenir sur les dernières informations de la rubrique Mercato !





Steven NZonzi n’aurait reçu aucune offre

Champion du monde à la mi-juillet, le talentueux milieu de terrain du FC Séville Steven Nzonzi plairait à de nombreux prétendants en Liga, en Serie A comme en Premier League. Mais des dires du directeur sportif andalou Joaquin Caparros, et du président sévillan José Castro, aucun club ne s’est manifesté pour acquérir les services du Français pour la prochaine saison. « Nzonzi est notre joueur. Il n’y a rien à propos d'un transfert, aucune offre. La seule information que j’ai à disposition, c’est que nous lui avons demandé de venir le 8 août pour effectuer des tests physiques. »













Thierry Henry avec Mohamed Salah ?

Selon Kingfut.com, qui cite l’agent égyptien Nader El Sayed, Thierry Henry qui a récemment quitté son poste de consultant pour Sky Sports afin de se consacrer à sa carrière d’entraîneur, aurait été contacté par la fédération Egyptienne de football pour entraîner les Pharaons.

Éliminés au premier tour du Mondial, la sélection africaine pourrait profiter de l’expérience de Thierry Henry qui a contribué au beau parcours des Diables Rouge en Russie en tant qu’entraîneur adjoint. La réponse du Français est à ce jour inconnue.









Aboubakar de Porto à Seville ?

L’attaquant Camerounais Vincent Aboubakar serait sur le point de rejoindre le FC Séville selon Goal. Le joueur de 26 ans passé par Valenciennes et Lorient joue en Liga Nos depuis 2014 et cette saison il a inscrit 15 buts en championnat. Selon nos confrères la transaction tournerait autour de 20 millions d’euros.









Une nouvelle folie de l’Inter avec Modric ?

Et si l’Inter réussissait le coup du Mercato ? Le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2018 serait en effet sur les tablettes du club lombard. Selon la Gazzetta, l’Inter tenterait de recruter le Croate Luka Modric et s’appuierait sur ses compatriotes déjà présents dans l’effectif (Perisic, Brozovic et Vrsaljko) pour séduire le milieu de terrain madrilène. Seul problème, le Real ne serait pas vendeur et compte sur lui cette saison.