Officiel : Hilton prolonge d'un an son histoire d'amour avec Montpellier

Du haut de ses 40 ans, l'inusable Vitorino Hilton a prolongé d’un an son contrat avec le club de Montpellier, ce lundi après-midi.

Hilton, un des vétérans de Ligue 1, n'est semble-t-il pas prêt de vouloir arrêter sa carrière ! En effet, le défenseur montpelliérain, passé avant cela à Lens (2004/2008) ou encore à Marseille (2008/2011), a rallongé son contrat qui le lie avec la formation héraultaise d’un an, pour une future huitième saison. Une nouvelle, rendue officielle dans la journée de lundi sur le compte Twitter du club, qui n'a pas manqué de combler de bonheur l’intéressé : "Je suis très fier de pouvoir continuer, même ému, car, à 40 ans, c'est très rare de continuer une carrière de haut niveau". A ce-jour, le natif de Brasilia qui totalise plus de 500 matches dans sa carrière a été sacré champion de France avec le MHSC (2012) et avec l'OM (2010), où il a également remporté le Trophée des champions la même année.