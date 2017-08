OFFICIEL : Kylian Mbappé signe au Paris Saint-Germain

Par Téléfoot avec Julien Maynard | Ecrit pour TF1 |

Le deuxième grand feuilleton du mercato parisien s’est achevé ce soir, lors de l’ultime jour du marché des transferts estivaux. Après l’arrivée de Neymar, le 03 août dernier, le Paris Saint Germain a annoncé la signature de Kylian Mbappé (18 ans) en provenance de Monaco. Comme nous vous l’évoquions en exclusivité dès le 08 août, le néo international français (4 sélections) avait choisi le PSG. Après plusieurs semaines de négociations, les deux derniers champions de France ont trouvé un terrain d’entente concernant les modalités du transfert. Kylian Mbappé est prêté cette saison avec option d’achat obligatoire (la seule condition étant le maintien du PSG en Ligue 1 la saison prochaine). Les dirigeants parisiens vont débourser 145 millions d’euros + 35 millions de bonus éventuels selon nos informations.





Dès l’annonce officielle de sa signature, le natif de Paris (19e) a exprimé sa « fierté » sur le site du club. « Pour tout jeune originaire de la région de parisienne, c’est souvent un rêve de pouvoir porter le maillot rouge et bleu et de goûter à l’atmosphère unique du Parc des Princes. J’ai été séduit par le projet du club, c’est l’un des plus ambitieux en Europe. Aux côtés de mes nouveaux coéquipiers, je compte poursuivre dès aujourd’hui ma progression tout en aidant l’équipe à atteindre les très grands objectifs qu’elle s’est fixés. »

La présentation officielle du joueur devait avoir lieu en tout début de semaine prochaine.