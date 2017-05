Officiel - Mercato : Bernardo Silva quitte Monaco pour Manchester City

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Comme l’évoquait Téléfoot vendredi après-midi, Bernardo Silva s’est bel et bien engagé en faveur de Manchester City. Le Portugais, heureux d’évoluer prochainement sous les ordres de Pep Guardiola, portera le numéro 20.





C’est fait

Le mercato d’été n’est pas encore ouvert mais un gros transfert est déjà tombé. Comme c’était attendu, l’AS Monaco, récemment auréolée du titre de Champion de France, va vendre quelques uns de ses artistes dans les semaines à venir. Et c’est Bernardo Silva qui ouvre le bal. La pépite portugaise s’est engagée pour cinq saisons moyennant une indemnité atteignant les 50 millions d’euros (hors bonus qui pourraient rapporter 20 millions de plus au club monégasque). Il s’agit de la troisième plus grosse transaction réalisée par un club français, derrière Anthony Martial (Manchester United) et James Rodriguez (Real Madrid), qui avaient également quitté Monaco.



« Je vais rejoindre l’une des meilleures équipes du monde »

Bernardo Silva, 11 buts et 12 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues, est logiquement ravi de traverser la Manche. Dans une interview publiée par le site officiel de Manchester City, il confie, « Ça fait du bien d’aller à City. Je vais rejoindre l’une des meilleures équipes du monde. C’est incroyable de faire partie de ce club et d'avoir cette opportunité. Je suis pressé à l’idée de faire de mon mieux pour aider cette équipe à atteindre ses objectifs. » Notamment celui de remporter la Ligue des Champions. Il a aussi quelques mots pour Pep Guardiola, son futur entraîneur, « S’il n’est pas le meilleur coach du monde alors il est dans la discussion. Et quand vous avez l’opportunité de jouer pour Guardiola, il est difficile de dire non. »

Deux Silva dans la même équipe

L’un est espagnol et connaît la maison depuis plusieurs années, l’autre est portugais et devra s’y adapter : il y aura désormais deux Silva à Manchester City. « David Silva est l’un des meilleurs joueurs du monde. Je veux apprendre de lui et voir ce qu’il peut m’enseigner. Je me languis de jouer avec lui. Quand j’étais plus jeune, je le regardais lui et d’autres joueurs, maintenant j’ai la chance de jouer avec eux. » révèle Bernardo Silva, qui remercie Monaco pour avoir vécu « une expérience immense » achevée sur un titre. Monaco qui, a priori, dira au-revoir à d’autres éléments très bientôt au sortir de cette saison exceptionnelle.