Officiel - Mercato : Coutinho rejoint le FC Barcelone pour 160 millions d'euros

Par Maxime CLAUDEL

Comme nous le révélions dans nos colonnes dès mercredi, Philippe Coutinho est désormais un joueur du FC Barcelone. Liverpool et le club catalan sont tombés d'accord sur un transfert chiffré à 160 millions d'euros. Les dirigeants Blaugrana ont blindé sa clause libératoire.





160 millions d'euros

Ousmane Dembélé n'est plus le troisième joueur le plus cher de l'histoire. Mais le jeune international français jouera bientôt avec celui qui vient de le détrôner. Ce samedi, le FC Barcelone a officialisé la signature de Philippe Coutinho, un feuilleton qui avait débuté l'été dernier et qui vient de trouver son épilogue. Les Blaugrana ont signé un chèque de 160 millions d'euros pour arracher le Brésilien aux Reds de Liverpool.



Clause libératoire blindée

Philippe Coutinho, qui ne voulait plus entendre parler que du FC Barcelone pour sa future destination, a paraphé un contrat de cinq ans et demi avec l'équipe évoluant en Liga. Pour éviter de le perdre bêtement comme Neymar, son compatriote, les dirigeants ont logiquement blindé sa clause libératoire, fixée à 400 millions d'euros. Une somme qui fait office d'arme de dissuasion.





Un quatuor de feu

"Sa technique et sa vision de jeu lui permettent d'être un fantastique créateur. Il peut évoluer au poste de milieu mais aussi ailier et, grâce à sa vitesse, il élimine avec aisance ses adversaires. À Liverpool, il a inscrit 13 buts la saison passée" explique le FC Barcelone dans son communiqué de presse. Loin d'avoir son prime (il n'a que 25 ans), Coutinho formera avec Messi, Suarez et Dembélé un quatuor offensif très élégant. Et qui fera trembler l'Europe entière, à n'en point douter.