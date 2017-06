Officiel - Radamel Falcao prolonge à l’AS Monaco

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Après avoir vendu Bernardo Silva à Manchester City, l’AS Monaco a affirmé ses ambitions sportives en officialisant la prolongation de contrat de Radamel Falcao. Le Colombien est désormais lié au club français jusqu’en 2020.





La renaissance récompensée

Passé par toutes les épreuves ces dernières années, Radamel Falcao était le symbole du nouveau projet monégasque lors de son arrivée sur le Rocher. Il en est désormais l’avenir à la faveur du nouveau contrat qu’il vient de signer, annoncé sur le site officiel de l’AS Monaco. Le Tigre est récompensé de ses prestations en forme de véritable renaissance sportive. Il est aussi la preuve que les dirigeants de l’ASM ne vendront pas toute l’équipe dans les semaines à venir. « Je suis heureux de poursuivre mon aventure à l'AS Monaco. Après cette saison incroyable où j'ai retrouvé toutes mes sensations, je n'avais qu'une envie : prolonger cette belle histoire ! Je suis persuadé que ce projet sera tout aussi excitant la saison prochaine avec l'envie de viser le meilleur… » confie Falcao, par ailleurs capitaine de l’équipe.



« Notre ambition pour le futur »

Vadim Vasilyev, Vice-Président de l’AS Monaco, est bien évidemment ravi de cette excellente nouvelle, « Je suis très heureux de cette prolongation de Falcao. J'ai toujours dit qu'il fait partie des meilleurs attaquants dans le football mondial et cette saison il a prouvé que son talent est intact. C'est une satisfaction de le conserver en tant que buteur et leader de notre équipe. Après cette saison exceptionnelle, cela démontre une nouvelle fois toute notre ambition pour le futur. » Cette ambition passera, notamment, par le maintien d’une équipe compétitive pour la saison prochaine. En restant, Falcao donnera sans doute envie à certains joueurs d’en faire de même, bien qu’il y aura des départs.



30 buts cette saison

Meilleur buteur de Monaco cette saison avec 30 réalisations toutes compétitions confondues (dont 21 en Ligue 1), Radamel Falcao a été l’un des hommes forts des résultats obtenus par les troupes de Leonardo Jardim (demi-finale de Ligue des Champions, titre de champion de France). En Ligue 1, il a marqué un but toutes les 92,3 minutes et a surtout fait parler sa qualité de finisseur au sein de la surface (20 buts marqués). On l’a surtout vu ne pas ménager ses efforts et sa grinta a fait avancer l’équipe dans la bonne direction. Il s’est, en prime, très bien associé à Valère Germain et Kylian Mbappé.