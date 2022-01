OL 0-1 Reims : Douche froide pour les Lyonnais

Dans une rencontre notamment marquée par des conditions de jeu compliquées, l'OL a sombré face à Reims (1-0). Avec cette deuxième défaite de la semaine, les joueurs de Rémi Garde replongent dans leurs doutes.

Après le naufrage mardi face à la Real Sociedad en barrages de Ligue des Champions, l'OL avait à cœur de sortir la tête de l'eau ce samedi contre Reims. Mais c'était sans compter sur la pluie, invitée de dernière minute au stade Gerland.





Un terrain gorgé d'eau

Pluie torrentielle, pelouse détrempée : voilà dans quelles conditions l'OL recevait Reims ce samedi soir pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Sur un terrain impraticable, difficile alors de créer le danger pour les deux équipes. La mi-temps mettra fin au calvaire des vingt-deux joueurs. La pluie ayant cessée, l'arbitre de la rencontre, Rudy Buquet, proposera même de différer la reprise du match afin de drainer la pelouse.

Touché, coulé

Après trente-cinq minutes d'interruption, une tout autre rencontre débute. Le jeu fait enfin son apparition sur le près de Gerland. D'une reprise de volée, Alexandre Lacazette bute sur la transversale d'Agassa. Yoann Gourcuff s'essaye lui au coup-franc sans inquiéter réellement le portier de Reims. L'OL aperçoit enfin une éclaircie à la soixante-douzième minute suite à penalty généreusement accordé à Jordan Ferri. Mais la joie sera de courte durée : Clément Grenier manque totalement sa tentative. Dans la foulée, les Remois, débordants d'envie, ouvrent la marque par l'intermédiaire de Fortes. De quoi mettre la tête sous l'eau à leurs adversaires.

« Réagir rapidement »

Malgré quelques occasions, les joueurs rhodaniens ne parviennent pas à trouver la faille pour égaliser. Agacés et impatients, les Lyonnais finiront par se noyer dans leur frustration. « On a manqué de réussite » confiait Maxime Gonalons au micro de Be in Sport. Le milieu de terrain tricolore et ses coéquipiers concèdent leur première défaite en championnat mais la deuxième de la semaine (Real Sociedad). « Il va falloir rapidement réagir » prévient le capitaine de l'OL.

L'OL tentera de relever la tête dès mercredi (20h45) lors du match retour face à la Real Sociedad.