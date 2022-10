OL : Garde ne laisse rien passer aux Lyonnais

Rémi Garde est peut-être celui qui a été le plus touché par les mauvaises performances de Lyon ces dernières semaines. L'entraîneur de l'OL ne fait plus aucun cadeau aux joueurs et la victoire contre Toulouse lui donne raison.

Lyon n'avait plus gagné un match depuis le 24 février dernier (3-1 contre Lorient). Avant la réception de Toulouse (victoire 3-1) les Gones venaient d'enchaîner deux nuls et trois défaites. Indigne d'un prétendant au podium de Ligue 1. Sans doute agacé par tant de contre-performances, Rémi Garde a décidé d'aligner une équipe largement remaniée face au TFC, avec le résultat au bout.



Avec Gourcuff et Grenier

Dejan Lovren blessé mais déjà mis à l'écart, Milan Bisevac suspendu, l'entraîneur de l'OL a accordé sa confiance à la charnière Koné-Umtiti. Surtout, Rémi Garde a donné les clés du milieu de terrain à ses deux créateurs que sont Clément Grenier et Yoann Gourcuff. Force est de constater que leur association a bien fonctionné devant Toulouse, Grenier marquant même le premier but de la rencontre.



Réveillère sorti à la pause

Mais Rémi Garde a été assez énervé par l'égalisation toulousaine et la première période de compliquée réalisée par Anthony Réveillère pour remplacer ce dernier par Gueida Fofana à la mi-temps. Un choix expliqué par le technicien lyonnais après la rencontre de façon lapidaire : « J'ai considéré que sa performance était insuffisante. J'en parlerai avec lui demain. » Qu'on se le dise, le coach des Gones a décidé de ne plus rien laisser passer à ses joueurs.



Gomis s'en sort bien

La présence de Bafétimbi Gomis, lui aussi décevant en 2013, sur le banc de touche allait dans ce sens. Mais heureusement pour l'international français, la blessure d'Alexandre Lacazette lui a permis de rentrer et de marquer le troisième but lyonnais. De quoi convaincre Rémi Garde de l'épargner dans son remaniement d'effectif.



Si l'OL a retrouvé le podium à l'issue de cette 32e journée, c'est aussi grâce aux décisions de Rémi Garde. Les absents de ce match pourraient avoir du mal à revenir dans les petits papiers de l'entraîneur.

Retrouvez toute l'actualité de l'OL sur son site officiel olweb.fr