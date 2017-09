OL/ Genesio : « On ne va pas y aller en victime »

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Au lendemain du match nul en Ligue Europa contre les Chypriotes d’Apollon, l’entraîneur de l’Olympique lyonnais Bruno Genesio s’est présenté en conférence de presse ce vendredi pour parler de la Ligue 1 et du choc contre le PSG. Et pour lui, les chances des Rhodaniens sont réelles.





« On n’a pas de certitude dans le jeu depuis deux matches »

Lors de la rencontre en Ligue Europa, les Lyonnais n’ont pas montré leur meilleur visage, et ils ont concédé l’égalisation dans les arrêts de jeu du match. A ce sujet l’entraîneur confie « Sur Guingamp et Limassol, on a eu énormément de mal à mettre notre jeu en place. Il y a beaucoup d'incompréhension, il y avait peut-être de la nervosité hier, mais il va falloir remédier à cela. Il y a beaucoup de choses qui n’ont pas lieu d’être. On n’a pas de certitudes dans le jeu depuis deux matchs donc on est forcément inquiet avant d’aller à Paris. Le PSG est une des meilleures équipe d’Europe en ce moment donc on va aller là-bas avec beaucoup d’humilité. Ils ont beaucoup de certitudes, beaucoup de grands joueurs donc oui il y a une crainte mais on a tout à gagner en allant à Paris, peu de gens pensent qu’on peut faire un résultat. On ne va pas y aller en victime. »









Lyon peut-il faire un coup au Parc ?

Pour Bruno Genesio, Paris est l’une des meilleures formations actuellement en Europe, et l’entraîneur lyonnais n’hésite à dire que ce sera dur d’aller les chercher sur la saison. Mais sur 90 minutes, le constat est différent. « Je ne pense pas qu'il y ait un club qui puisse les contester sur l'ensemble de la saison. Mais sur un match oui, et c'est ce qu'on espère faire dimanche. »



Ne pas avoir l’étiquette de favori pourrait d’ailleurs donner un avantage à l’OL, et pour cela, Genesio se base sur le dernier match de Lyon en Ligue Europa « C'est un match où on a tout à gagner. Hier [jeudi], tout le monde nous voyait nous imposer, mais là peu de gens vont parier sur un résultat positif au Parc, donc on a tout à gagner. On ira là-bas pour proposer quelque chose. Pour faire un exploit, il faut y croire, être bien organisé et avoir un peu de réussite.»

Avant de se montrer un brin positif sur la situation de l'Olympique lyonnais : « Même s'il y a plein de choses à améliorer, ce n'est pas aussi catastrophique que certains veulent le faire croire. Je rappelle qu'on est invaincus depuis le début de la saison et qu'en comptant les matchs de préparation, on n'a perdu qu'une seule fois. »





Jean-Michel Aulas et le PSG

Ces derniers temps, le président de l’OL n’a pas hésité à donner son avis sur le PSG, quitte des fois à être critique envers le club de la capitale. Forcément en conférence de presse, Bruno Genesio a été interrogé à ce sujet, et le technicien a donné son avis sur la rivalité son président et le PSG ainsi que sur la possibilité que les joueurs d’Unai Emery soient plus motivés par les propos de Jean-Michel Aulas : « Paris est une grande équipe qui veut gagner tous ses matches. Ils n’ont pas besoin de motivation supplémentaire. Ça me laisse travailler tranquille. Sur le fond, il y a des choses qui sont vraies. Concernant le club, je respecte les gens qui travaillent là-bas. À chaque fois qu’on a joué contre eux, ils ont été respectueux. Le président est responsable de ce qu’il dit. »