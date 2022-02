OL : Lisandro de retour contre Rennes ?

Absent des terrains depuis le mois presque trois mois, Lisandro Lopez pourrait effectuer son retour pour le match OL - Rennes lors de la prochaine journée de Ligue 1.

Rémi Garde a estimé en conférence de presse que Lisandro Lopez pourrait si tout va bien retrouver le groupe lyonnais lors de la prochaine journée contre Rennes.





Trois mois out



L'entorse à la cheville dont a été victime Lisandro Lopez le 27 août dernier a tenu l'attaquant argentin éloigné des terrains depuis près de trois mois. Trois longs mois pour l'OL, qui a dû composer sans son meilleur joueur en championnat mais surtout en Ligue des Champions.





Garde confiant



En conférence de presse, Rémi Garde s'est montré optimiste quant au retour imminent de Lisandro Lopez : « Il ne ressent plus rien, il faut maintenant qu'il progresse dans les jeux avec opposition. Il a l'air confiant. Le but est de l'avoir contre Rennes. »





Après Gourcuff, Lisandro ?



Si le retour de Lisandro Lopez se confirmait, l'OL pourrait alors compter sur presque tous ses joueurs de valeur, ce qui ne fut pas souvent le cas ces derniers mois. Yoann Gourcuff et Cris semblent retrouver le chemin de la grande forme et il ne resterait plus qu'à attendre le rétablissement de Michel Bastos, blessé à la cuisse.



Le match OL - Rennes aura lieu le 19 novembre prochain au Stade de Gerland (Lyon).