OL: Non, Jean-Michel Aulas ne s'est pas excusé auprès du PSG

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Selon L'Equipe du jour, Jean-Michel Aulas aurait envoyé une lettre d'excuse au PSG et à Nasser al-Khelaïfi. Ce matin, le président de l'OL dément l'interprétation donné à cette missive.

Si L'Equipe évoque une lettre d'excuse, le président de Lyon a expliqué sur Twitter qu'il s'agissait d'une lettre "d'explication et de justification"

JMA écrit à Nasser



Très remonté contre le PSG et son mercato estival rutilant marqué par les arrivées successives de Neymar et Kylian Mbappé, Jean-Michel Aulas est-il enclin à calmer le jeu? Après avoir vivement critiqué la politique du club de la capitale tout au long de l'été et jusqu'à ces derniers jours encore, le président de l'Olympique Lyonnais, selon le sens d'un article paru dans l'Equipe du jour, a tenu à présenter ses excuses à Nasser al-Khelaïfi pour se faire pardonner de ses attaques répétées contre le PSG.



"C'est une lettre d'explication"



A la lecture du papier très tôt ce matin, le sang de Jean-Michel Aulas n'a du faire qu'un tour ce qui l'incita à remettre dare-dare les points sur les i sur son compte Twitter. "C'est une lettre d'explication et de justification pas d'excuse !", affirme-t-il au sujet de sa lettre. Excuse ou pas, le quotidien sportif annonce que Nasser al-Khelaïfi n'a pour le moment pas répondu à la missive de son homologue lyonnais.

La rencontre PSG-OL s'annonce tendue



On ne sait pas ce que contient la lettre en question, mais elle n’a pas empêché JMA de maintenir l’essentiel de ses reproches mercredi lors d’une réunion du syndicat Première Ligue. Les deux principaux intéressés auront tout le loisir d'échanger sur le sujet le 17 septembre à l'occasion du déplacement de l'OL au Parc des Princes...