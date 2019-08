OL : Puel évoque Lisandro Lopez et Bonnart

L'entraineur de l'OL, Puel, évoque les cas de Lisandro Lopez et de Bonnart. Le premier est toujours en phase de reprise alors que le second est annoncé à Lyon.

Puel, le coach de l'OL revient sur Lisandro Lopez et sur Bonnart.



Puel fait le point sur les blessés

L'entraineur lyonnais, Claude Puel a fait le point sur les joueurs blessés de son effectif après la séance d'entrainement prévue ce matin. Aly Cissokho et Michel Bastos ont pu courir tandis que Cris a du se contenter de rester aux soins. Quant à Ederson, il poursuit tranquillement sa convalescence. L'un des joueurs essentiels de Lyon, Lisandro Lopez, se remet doucement des douleurs qu'il ressentait au niveau de son tendon d'Achille. Toutefois, le coach lyonnais pense qu' « il n'a pas encore le potentiel physique pour faire des matches entiers. Sa réintégration à l'équipe lyonnaise se fera progressivement : « On va le « monter » à travers le jeu et les séquences de match ».



Bonnart à l'OL ?

Longtemps annoncé à l'Olympique Lyonnais, Laurent Bonnart ne viendra finalement pas renforcer l'effectif rhodanien comme le confirme Claude Puel : « Il y avait effectivement la possibilité de faire venir Laurent Bonnart. C'est un joueur qui présente des caractéristiques intéressantes avec une certaine régularité au haut niveau et la possibilité de couvrir à droite et à gauche. On a un peu hésité, et puis on a finalement gardé notre ligne de conduite en faisant confiance à nos jeunes ».

L'OL devrait donc conserver son effectif actuel.