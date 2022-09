OL - Transfert : Miguel Lopes a signé ! (officiel)

Le latéral Miguel Lopes s'est engagé avec l'Olympique Lyonnais ce dimanche 7 juillet. L'OL explique dans un communiqué les détails de la transaction avec le Sporting Portugal.

L'Olympique Lyonnais annonce sur son site officiel l'arrivée du défenseur international portugais Miguel Lopes. Après l'ex-valenciennois Danic, les Rhodaniens tiennent là leur deuxième recrue de l'été. Le joueur du Sporting a signé dimanche dans le cadre d'un prêt avec option d'achat.



Des négociations compliquées

Le communiqué de l'OL indique notamment que "les négociations ont été particulièrement compliquées, le club de Porto ayant toujours des droits sur le contrat joueur du Sporting Lisbonne qui est arrivé aujourd'hui [dimanche] à Lyon pour passer des examens médicaux." Latéral de 26, Miguel Lopes est décrit dans le communiqué comme un "joueur athéltique qui évolue prioritairement sur le côté droit de la défense mais dont la polyvalence lui permet également de jouer à gauche..."



Une envie et une nécessité

Il y a peu, Miguel Lopes s'est exprimé dans les colonnes de A Bola, faisant montre de son envie de s'engager pour l'Olympique Lyonnais et de jouer en Ligue des Champions. Il a même indiqué que son contrat de 5 ans avec le Sporting CP ne devrait pas être un problème, compte tenu de la politique d'assainissement des finances du club (Miguel Lopes est l'un des joueurs les plus chers de l'équipe).



Lopes après Danic

Miguel Lopes rejoint donc Gaël Danic au rang des nouvelles têtes de l'OL pour la saison prochaine. Le communiqué lyonnais précise qu'il retourne ce lundi 8 juillet à Lisbonne pour "régulariser sa situation et régler des problèmes personnels" avant de rejoindre les Gones en milieu de semaine à Tola Vologe.



L'OL continue de faire son marché...

