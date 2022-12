OL : Yoann Gourcuff doit retrouver la sérénité dixit son père

Yoann Gourcuff, récemment recruté par l'OL, affiche en ce moment une petite forme. Une situation qui ne devrait pas durer si l'on en croit les déclarations de son père, Christian Gourcuff, entraineur de Lorient.

Yoann Gourcuff devrait retrouver le niveau qui était le sien l'an passé selon Christian Gourcuff.



Des débuts discrets avec l'OL

Arrivé à l'Olympique Lyonnais en fin de mercato, Yoann Gourcuff s'est bien intégré à sa nouvelle équipe puisqu'il semble être le nouveau dépositaire du jeu lyonnais. Toutefois, l'international français reste encore imprécis dans ses transmissions et n'apparaît pas aussi décisif et affuté qu'auparavant. Pour Christian Gourcuff interrogé sur RMC, le problème est mental mais ce dernier croit en la capacité de réaction de son fils : « Yoann doit retrouver la sérénité et cela passe par des victoires. Tout joueur a des interrogations, à commencer pour lui par les résultats de Lyon. Au sortir d'une expérience difficile avec l'équipe de France, ce n'est pas la meilleure façon de retrouver de l'enthousiasme et du moral. Mais il a de bonnes sensations sur le terrain et dans son club. Ce sont quand même les meilleures garanties pour que Lyon et Yoann rebondissent ».



Yoann Gourcuff doit retrouver la forme

Toujours selon Christian Gourcuff, son fils Yoann n'est pas à 100% de ses capacités physiques : « Il est à la recherche de sa meilleure forme physique. Il a eu des petits pépins avec une béquille qui l'a handicapé avant le match contre Bordeaux (0-2). Il a également eu une opération des dents de sagesse. Il faut qu'il puisse se préparer correctement ».