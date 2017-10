Olympique de Marseille : Mitroglou devrait faire ses débuts en Ligue 1

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Recrue de dernière minute de l'Olympique de Marseille, Kostas Mitroglou sera du déplacement à Strasbourg ce dimanche soir. L'attaquant grec postule à une place de titulaire, à la pointe de l'attaque.





Ses débuts en Ligue 1

Kostas Mitroglou, recruté par les dirigeants marseillais alors en quête d'un numéro 9 apte à pallier le départ de Bafétimbi Gomis, n'a pas encore joué en Ligue 1. Mais l'attaquant grec est attendu pour le déplacement à Strasbourg en clôture de la 9e journée du championnat. Il a déjà porté le maillot de l'Olympique de Marseille à l'occasion de la défaite contre Salzbourg, en Ligue Europa. Il était entré à la fin du match pour comptabiliser 10 minutes de temps de jeu.



Brillant avec la Grèce

Blessé au début de la saison, Kostas Mitroglou va mieux. Beaucoup mieux. Et sa sélection a pu s'en rendre compte lors des qualifications pour la Coupe du monde 2018. Buteur contre Chypre et auteur d'un doublé face à Gibraltar dans la foulée, l'avant-centre a été déterminant lors de rencontres couperets alors que la Grèce se battait pour se hisser à la deuxième place du Groupe H. Un objectif atteint.





A confirmer avec l'OM

Autant dire que les supporters de l'Olympique de Marseille ont hâte de voir Kostas Mitroglou à l'œuvre et ce sera peut-être ce dimanche soir, dès le coup d'envoi du déplacement à Strasbourg. Même si Rudi Garcia a indiqué en conférence de presse que son joueur n'avait pas été là lors des séances tactiques importantes de mercredi et jeudi. Mais le public, impatient, voudra qu'il participe très vite à la tâche consistant à aider son équipe à terminer le plus haut possible. Rendez-vous à 21h. Ou un peu plus tard.