Olympique Lyonnais : Joël Bats s'en va, Grégory Coupet le remplace

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Une longue histoire va s'arrêter dans le Rhône. L'Olympique Lyonnais a dévoilé l'information ce lundi 13 novembre : Joël Bats, 60 ans dont 17 dans le staff des Gones, va quitter le club à la trêve hivernale. L'OL a accédé à sa demande de s'en aller avant la fin de son contrat qui court jusqu'en juin 2019.

17 ans durant lesquels il a oeuvré avec Coupet, Lloris, Lopes...



Selon le communiqué de Lyon, Joël Bats va rejoindre Rémi Garde, l'entraîneur de l'Impact de Montréal. Ce départ doit aussi lui permettre de "se rapprocher de ses attaches nord-américaines". L'entraîneur des gardiens restera jusqu'à la trêve hivernale à l'OL, qui tient à le remercier "pour sa fidélité depuis 2000, son professionnalisme et son engagement au quotidien".



Joël Bats, gardien emblématique du PSG dans les années 1980-1990, avait rejoint Lyon en 2000, alors que le palmarès du club rhodanien n'était pas bien épais avec seulement trois Coupes de France (1964, 1967, 1973) et trois Championnats de France de D2 (1951, 1954 et 1989). La machine lyonnaise s'est ensuite mise en marche. Joël Bats s'est notamment occupé de Grégory Coupet, Hugo Lloris, Anthony Lopes, mais aussi Rémy Vercoutre, Nicolas Puydebois, Mathieu Gorgelin...





Coupet, l'élève succède au maître



Pour le remplacer, l'OL avait déjà tout prévu. A l'origine, l'idée était que Grégory Coupet, entraîneur des gardiens du groupe Pro 2 depuis l'été 2016, succède à Joël Bats à l'issue du contrat de ce dernier, en juin 2019. Finalement, l'ancien gardien des Bleus, passé par l'Atlético de Madrid et le PSG après sa longue période lyonnaise (1997-2008), prendra ses fonctions cet hiver.



Grégory Coupet est le 2e joueur ayant porté le plus souvent le maillot de l'OL (519 matches) derrière Serge Chiesa (541 matches). L'Olympique Lyonnais "se réjouit qu'un joueur historique du club, façonné par Joël Bats pendant plusieurs saisons, lui succède".