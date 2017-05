OM : Gomis veut finir en beauté

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

A 31 ans, l'attaquant de pointe de l'Olympique de Marseille confirme qu'il faut encore compter avec lui même si son avenir dans le sud de la France demeure incertain.

OM : Bafé Gomis et le foot de rue

Gomis ne s'arrête plus



Sa reprise légèrement contrée a pris Carrasso à contre-pied et soulagé tout le peuple marseillais. Avec ce but, le 19e de sa saison, et ce point du nul rapporté de Gironde (1-1) Bafétimbi Gomis confirme qu'il aura été un joueur essentiel de l'exercice olympien. Un apport technique et donc comptable qui permet à l'OM d'avoir son destin européen entre ses mains à une journée du baisser de rideau de la Ligue 1. Pour l'attaquant phocéen de 31 ans, cette saison 2016/2017 sera surtout celle d'un record : celui de son plus grand nombre de buts inscrits depuis ses débuts professionnels à Saint-Etienne en 2003.



"Je savais que j'allais battre ce record"



"En venant à l'OM, je savais que j'allais battre ce record ; parce que l'OM a toujours eu des attaquants qui marquaient (beaucoup), c'est inexplicable, il y a un public qui nous pousse, nous transcende", avouait l'international français à la mi-avril après avoir inscrit son 17e but en Ligue 1 face à ...Saint-Etienne." Ce soir-là, "la Panthère" améliorait son meilleur total sur une saison (16 buts en 2007-2008 avec Saint-Etienne et en 2012-2013 avec Lyon) et voyait déjà plus loin et surtout plus grand. "Ça me manquait, ça bouillonnait au fond de moi (de battre ce record), mais je n'ai pas encore atteint mes objectifs personnels et collectifs : 20 buts et pourquoi pas plus. Je suis prêt à ne plus marquer aussi si l'OM retrouve son rang de club européen."



119 buts en Ligue



Gomis n'aura pas besoin de se priver et pourrait remplir tous ses objectifs s'ils parvenaient avec ses coéquipiers à disposer de Bastia (19e) samedi prochain au Vélodrome. Quatrième au classement des buteurs avec 19 buts (en 30 matches) derrière la triplette Cavani-Lacazette-Falcao, le trentenaire montre qu'il a encore de beaux restes et surtout quelques belle années devant lui. Et il est toujours bon de rappeler qu'avec 119 buts, l'international français (12 sélections, 3 buts) est plus que jamais le meilleur buteur de Ligue 1 en activité.