OM : Mais qui est Fabrice Apruzesse ?

L'OM s'est incliné ce dimanche (1-0) face aux Girondins de Bordeaux. Lors de cette rencontre, Fabrice Apruzesse, joueur amateur, a fait son apparition sous les couleurs phocéennes. C'est la belle histoire de cette 13e journée de Ligue 1.

Après sa défaite face à Bordeaux, l'OM a dû abandonner sa deuxième place au classement. Mais pour sa part, Fabrice Apruzesse gardera un excellent souvenir de ce déplacement en Gironde.



« 27 ans ? C'est vrai ? »

Soixante treizième minute de jeu, Mathieu Valbuena, touché au dos, est contraint de céder sa place. C'est alors qu'un joueur à l'apparence robuste (1,70m pour 75 kilos), maillot 33 sur les épaules, fait son entrée en jeu. Un certain Fabrice Apruzesse. Inconnu au bataillon, les premières interrogations fusent : mais qui est-ce ? Déjà dans la semaine, le Marseillais avait suscité la surprise. Son coéquipier Joey Barton lui a même sans scrupule demandé qui il était révèle Eurosport.fr : « Tu es attaquant, c'est ça ? » puis « 27 ans ? C'est vrai ? ».



13 buts en CFA

Et oui, Fabrice Apruzesse n'est pas un jeunot, il approche même de la trentaine. Alors chauffeur-livreur il y a encore quelques mois, le joueur a écumé les différents clubs amateur de la cité phocéenne. L'année dernière, le Marseillais inscrit treize buts en CFA sous les couleurs de Consolat et termine deuxième meilleur buteur du championnat. Grâce à cette bonne saison, Apruzesse tape dans l'œil de l'OM qui le recrute pour encadrer les Minots de la réserve. Bien loin donc des terrains de Ligue 1. Mais Elie Baup, confronté à une véritable pénurie d'attaquants, n'a donc pas eu d'autre choix que d'appeler du renfort pour ce match contre Bordeaux.



« Je ne savais pas où j'étais »

Dimanche soir, « Chou » comme il est surnommé faisait l'objet de quelques moqueries sur la toile notamment sur les réseaux sociaux. Mais qu'importe. Personne ne pourra enlever à Apruzesse le moment magique qu'il a vécu. « C'est toujours difficile d'entrer dans un match, mais je me suis senti bien. Je suis content d'avoir joué. Je regrette de ne pas avoir pu apporter ce but qui nous manquait. Je ne savais pas trop où j'étais. Je réalise maintenant, mais quand on fait appel à moi, j'essaie toujours de donner mon maximum ». a-t-il déclaré. Au final, l'attaquant aura joué quatre ballons et reçu un carton jaune. Il aura surtout réalisé son rêve.



Prochain match de l'OM, jeudi (21h05). Les Marseillais reçoivent Fenerbahçe pour le compte de la cinquième journée de Ligue Europa. De son côté, Fabrice Apruzesse devrait retrouver l'équipe réserve.