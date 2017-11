OM/Geste d'Evra : intolérable pour Frank McCourt

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

Le propriétaire de l'Olympique de Marseille, Frank McCourt, s'est exprimé pour la première fois au sujet de "l'affaire Evra". L'actionnaire américain évoque un comportement "regrettable" et pas "acceptable".

Il est sorti de son silence. Pour la première fois, Frank McCourt, l'homme fort de l'OM, a donné son opinion sur le geste d'Evra à l'encontre d'un supporter marseillais lors de l'avant-match à Guimaraes (0-1), jeudi dernier en Ligue Europa. Interrogé à Miami par La Provence, la nuit passée, le propriétaire du club a condamné fermement ce geste. "Ce n'est pas un comportement acceptable, pour le joueur et pour les supporters. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons tolérer à l'OM, c'est aussi simple que ça. Et de poursuivre : C'est un événement très regrettable et c'est vraiment dommage de voir un grand joueur comme Patrice poussé jusqu'à un tel comportement.»

Le dossier dans les mains de Jacques-Henri Eyraud

Mis à pied par l'OM après son coup de pied asséné à un supporter marseillais, Patrice Evra n'est pas encore totalement fixé sur son sort. Pour McCourt, c'est au président Eyraud de trancher. "Je vais laisser à Jacques-Henri (Eyraud) le soin de décider quelles suites le club va donner à cette affaire". En attendant, il est désormais peu probable de voir le défenseur de 36 ans porter à nouveau le maillot de l'OM. Evra aura un entretien avec son président ce vendredi, jour où l'UEFA annoncera sa sanction à l'encontre de l'ex-international français, qui avait été expulsé avant le coup d'envoi jeudi dernier.

Patrice Evra, dont les performances ont été décevantes sur le terrain avec Marseille depuis le début de saison, et qui avait perdu sa place de titulaire au profit de Jordan Amavi, risque un licenciement pour faute grave.