OM - Gignac : "Pas insensible à l'idée de rester"

André-Pierre Gignac, l'attaquant de l'OM, a reçu Téléfoot cette semaine. Le buteur français évoque la saison de son club et ses objectifs en cette deuxième partie de championnat.

Interview exclusive. Téléfoot a rencontré l’avant-centre du club phocéen, qui se confie sur ses objectifs de fin de saison. Avec une détermination sans faille qui le caractérise.

Son amour de l'OM

André-Pierre Gignac est en forme. L’attaquant phocéen marque des buts, aussi bien importants que spectaculaires (11 réalisations en Ligue 1). Mais il sait que sa bonne dynamique ne masque pas la saison terne de l’OM, à l’image des tensions qui règnent au sein du vestiaire. "Il y a eu des recadrages au sein du groupe", a reconnu l’intéressé. "J’ai un nouveau statut à assumer depuis décembre (limogeage de l’entraîneur Elie Baup, ndlr). Je dois tirer l’équipe vers le haut. J'en ai encore pris plein la tête cette saison, mais j’ai prouvé que j’étais costaud et que je suis de retour", a confié celui qui porte les couleurs de son club de cœur depuis 2010.

Nouvelle ère

Pourtant, si André-Pierre Gignac et l’OM reste en course pour décrocher la 3ème place qualificative pour les barrages de la Ligue des Champions, il faudra pour cela s’imposer sur la pelouse de Saint-Étienne, en match de clôture de la 25ème journée de Ligue 1 ce dimanche soir (21 heures). Le numéro 9 croit aux chances de son équipe, dont certains joueurs ont exprimé plus ou moins leurs velléités de départ. "L'OM est en train de débuter un nouveau cycle", a-t-il expliqué. Mandanda, Nkoulou ou encore Valbuena devraient ainsi quitter le navire en fin de saison, ce qui permettrait à l’effectif de se renouveler pour entamer une nouvelle étape, à l’image du jeune Thauvin.

Objectif Coupe du monde

Un départ n’est cependant pas à l’ordre du jour pour André-Pierre Gignac, qui entend poursuivre l’aventure sur les bords de la Canebière la saison prochaine. "Je ne resterais pas insensible à l'idée de rester à l'OM. Je mens aimé ici". Le joueur formé à Lorient veut donc amener son club sur le podium pour pouvoir ensuite penser à l’équipe de France. "Je pense que je peux aller à la Coupe du monde. Didier Deschamps me connaît, il sait ce que je peux apporter à un groupe. C’est lui qui est venu me chercher à Toulouse. Je voudrais lui rendre la pareille. J'ai envie de forcer le sélectionneur à me faire une place dans ce groupe". Reste à savoir désormais si le sélectionneur des Bleus exaucera son souhait.

En attendant, l’équipe de France disputera un match amical le 5 mars prochain contre les Pays-Bas et la liste des convoqués sera dévoilée le 27 février.