OM: Les Marseillais sans défense à Guingamp mais avec envie

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Avec une défense centrale renouvelée, l'Olympique de Marseille se déplace en Bretagne avec l'obligation de rapporter un résultat.



Pénurie de défenseur central



Ce vendredi soir (20h45), à Guingamp, pour la dernière répétition avant la finale de Ligue Europa de mercredi prochain (16 mai), Rudi Garcia a du faire travailler ses méninges. Privé d’Adil Rami et de Luiz Gustavo, suspendus, ainsi que de Rolando, embêté par une douleur à un mollet - autrement dit ses trois premiers choix dans l’axe - il va devoir composer. Les supporteurs marseillais devraient donc découvrir en Bretagne une paire inédite, probablement composée de Boubacar Kamara, et de Grégory Sertic, Aymen Abdennour étant considéré hors de forme depuis de longs mois.



Sertic et Kamara tiennent la corde



Pour Sertic, auteur d’une entrée intéressante face à Nice (2-1) dimanche dernier, ce serait une première titularisation depuis le 10 septembre, sa troisième de la saison. Pour Kamara sa quatrième apparition sous le maillot de l'OM en championnat. Seule bonne nouvelle derrière, le retour de Hiroki Sakai, dans le groupe mais certainement pas sur son couloir droit. Une drôle de situation donc pour Marseille qui doit à tout prix gagner pour rester dans la course au podium en championnat (l’OM est actuellement quatrième à un point de Monaco et deux de Lyon) mais aussi pour garder de la confiance avant d’affronter l’Atletico de Madrid en finale de la Ligue Europa.



Germain à nouveau titulaire



A toutes ces absences en défense s’ajoute aussi le forfait de Kostas Mitroglou. Le Grec est touché à la cuisse et manquera le déplacement à Roudourou. Germain, buteur face à Nice dimanche, devrait donc de nouveau être titulaire à la pointe de l’attaque marseillaise. Pour l’épauler, pas de souci en revanche puisque les Payet, Thauvin, Ocampos voire Sanson et Lopez un peu plus bas sur le terrain, sont tous opérationnels. Zambo Anguissa sera, lui, vraisemblablement titulaire en sentinelle. Côté breton, l' En Avant Guingamp, 11e, n'a plus rien à espérer de cette saison si ce n'est un nouveau coup d'éclat face à un ténor du championnat.