OM : Michel se dit prêt à entraîner le Real Madrid

En difficultés avec l’Olympique de Marseille cette saison, Michel s’est dit prêt à entraîner le Real Madrid.

Avec l’OM, Michel n’est qu’à la treizième place de Ligue 1. L’équipe ne gagne plus au Vélodrome et a déjà perdu sept fois. Critiqué pour ses choix parfois hasardeux, Michel s’est confié sur sa carrière. Il rêverait d’entraîner le Real Madrid.





« Je pense que j’en suis capable »

Michel connait parfaitement le Real Madrid. Il y a joué de 1982 à 1996 et a ensuite entraîné le Castilla lors de l’exercice 2006-2007. Il a notamment fait partie de la « Quinta del buitre » avec Emilio Butragueno, Rafael Martin, Manolo Sanchis et Miguel Pardeza. Si l’Espagnol est légitime pour parler de la Maison Blanche, il le serait un peu moins pour l’entraîner.



Pourtant, dans une interview accordée à Onda Cerro, l’entraîneur de l’OM s’est dit prêt pour le poste : « Je veux rester prudent, mais je pense que j’en suis capable. Je vois d’autres collègues passer et je m’y sens prêt. Mon désir, c’est que le Real Madrid gagne beaucoup de matchs. Et si mon vœu se réalise, ce sera difficile pour moi d’être l’entraîneur du Real Madrid. Dans ma génération, Schuster, Hugo Sánchez et Buyo, nous sommes tous entraîneurs. Schuster a déjà entraîné le Real Madrid, donc qui sait… »



si Florentino Pérez décide de le licencier cet été. Le quotidien catalan Sport évoque le nom d’Ernersto Valverde, l’entraîneur de l’Athletic Bilbao. Une rumeur improbable.