OM : Morel est déjà fan de Payet

Le défenseur Jérémy Morel s'est récemment exprimé sur le site officiel de l'OM. En plus de revenir sur sa saison et celle à venir, il n'a pas tarit d'éloges sur Dimitri Payet, la nouvelle recrue du club phocéen.

Jérémy Morel, qui va bientôt démarrer sa troisième saison à l'OM, s'est confié sur le site officiel du club. L'occasion pour lui d'aborder le cas Dimitri Payet et se confier à quelques semaines de la reprise du Championnat.



"Il viendra apporter sa pierre à l'édifice"

"Tout le monde connaît ses qualités et sa finesse technique. Selon moi, c'était l'un des meilleurs joueurs du championnat la saison dernière. Il a une grosse qualité de frappe de balle du pied droit comme du pied gauche, il sait éliminer les adversaires avec facilité... Cela fait du bien d'avoir un élément comme lui dans son équipe. Il viendra apporter sa pierre à l'édifice et j'espère que ça va bien marcher pour lui." Jérémy Morel ne manque pas de superlatifs quand il parle de Dimitri Payet, la grosse recrue de l'OM durant l'actuel mercato. L'association entre l'ancien Lillois et Mathieu Valbuena promet d'ailleurs beaucoup dans l'entrejeu.



Sa progression

Après un premier exercice assez difficile dans la cité phocéenne, Jérémy Morel a livré une meilleure copie en 2012/2013. Il se dit plutôt « satisfait » de ses performances, tout en n'oubliant pas de mentionner le collectif et, surtout, Elie Baup, le coach, "J'étais vraiment habitué au 4-4-2 de Lorient où l'on évoluait toujours dans ce schéma. Le système est différent avec le coach ici mais il y a quand même quelques repères qui sont les mêmes. Et puis à partir du moment où l'on est bien coaché, c'est plus facile." Forcément, il explique être en mesure de progresser, dans l'ombre des stars. "Je préfère qu'on mette d'autres équipes en valeur et on fera notre petit bout de chemin de notre côté comme ça a pu être le cas la saison passée."



Et Falcao dans tout ça ?

"Tout le monde connaît le niveau et la classe internationale de ces grands attaquants et on a forcément envie de se jauger face à ce type de joueur." Après Zlatan Ibrahimovic l'an dernier, le latéral va devoir défendre face à d'autres grands athlètes, tels Radamel Falcao (AS Monaco) et probablement Edinson Cavani (PSG). Un défi qu'il semble prêt à relever, d'autant qu'il disputera également la Ligue des Champions.



Au final, Jérémy Morel est de plus en plus serein avec l'OM.