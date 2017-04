OM: la "Panthère" Bafétimbi Gomis rugit comme jamais sur la Ligue 1

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Buteur lors du carton de Marseille contre Saint-Etienne (4-0), Bafétimbi Gomis a amélioré son record de buts sur une saison. Et ce n'est pas la seule ligne statistique où l'attaquant se fait remarquer. La "Panthère" sévit depuis 13 ans, et l'Histoire s'en souviendra.

Il était dans un état second, dimanche, quand il a doublé la mise pour l'Olympique de Marseille contre l'AS Saint-Etienne au stade Vélodrome, en conclusion de la 33e journée du championnat de France. Ce n'était pas que le plaisir d'avoir marqué un but superbe ou d'avoir fait le break (victoire finale 4-0). Non, Bafétimbi Gomis avait deux choses à fêter.

Le record personnel est enfin tombé

La première, c'est la fin de sa disette. Depuis le 12 février, le capitaine marseillais n'avait plus trouvé le chemin des filets. Entretemps, il a fréquenté l'infirmerie pour une vilaine entorse du genou droit. Il lui tardait de retrouver la joie du buteur : c'est chose faite devant un Vélodrome en transe, ravi de célébrer les 30 ans des South Winners avec une victoire et un but de attaquant.

La seconde chose que Bafétimbi Gomis a fêté, c'est son record de buts en Ligue 1. Le buteur de 31 ans en est désormais à 17 buts en 27 matches en cette saison 2016-2017. Une jolie performance individuelle, car jusqu'à dimanche, il était reste bloqué à 16 réalisations. Il marqua 16 buts en 2007-2008 sous les couleurs de Saint-Etienne et en 16 en 2012-2013 avec l'Olympique lyonnais. Comme le bon vin, Gomis s'améliore avec l'âge. Et le cru 2017 est fameux.

Une régularité et une longévité inégalées

Son but face aux Verts symbolise aussi la régularité du buteur. Si l'on met de côté l'intermède Swansea (club qui l'a prêté à l'OM l'été dernier) entre 2014 et 2016, Bafétimbi Gomis a toujours marqué au moins 10 buts chaque saison en Ligue 1 depuis 2007. Il est le seul attaquant dans ce cas-là. Mieux : avec désormais 119 buts, le Marseillais est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1 en activité. Il est dans le top 50 (contrairement à Zlatan Ibrahimovic qui, il est vrai, n'a joué que quatre ans dans l'Hexagone) et se retrouve juste derrière Serge Chiesa (120 buts). Lilian Laslandes (126 buts) n'est pas loin. Sonny Anderson (138 buts) a encore de l'avance. Le leader Delio Onnis (299 buts) est hors d'atteinte. Le 7 août 2004, Bafé Gomis débutait en Ligue 1 avec les Verts contre Monaco. Depuis, aucun joueur n'a plus marqué que lui en France.

Avec 17 buts sur l'exercice en cours, Bafétimbi Gomis pointe à la 4e place au classement des buteurs. Le Parisien Edinson Cavani (29 buts) et le Lyonnais Alexandre Lacazette (24 buts) sont probablement assurés des deux premières places, mais avec le Monégasque Radamel Falcao (18 buts), il y a compétition. En 2007-2008, Bafétimbi Gomis était déjà monté sur le podium derrière le Lyonnais Karim Benzema (20 buts) et le Marseillais Mamadou Niang (18 buts). Peut-il le refaire cette année ? Il en a les moyens. Statistiquement, Gomis est moins performant que Cavani, Lacazette et Falcao : ces quatre-là, en fonction du nombre de minutes jouées, marquent 0,68 but/match (Gomis), 1,07 but/match (Cavani), 0,99 but/match (Lacazette) et 1,06 but/match (Falcao). Sur une saison, Bafé Gomis est moins fort (et moins bien entouré peut-être). Mais sur la durée, celui qu'on surnomme la "Panthère" est parmi les meilleurs de la Ligue 1.