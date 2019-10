OM : Pape Diouf annonce sa mise en examen

Président de l’OM de 2005 à 2009, Pape Diouf a annoncé qu’il avait été mis en examen vendredi dans les enquêtes en cours sur des transferts présumés frauduleux.

L'ancien président de l'OM s'est lui-même chargé d'annoncer sa mise en examen ce samedi sur les ondes de RMC.

Enquête sur les transferts frauduleux



Ancien président de l'OM (2005-2009), Pape Diouf est désormais plombé par les affaires. Ce samedi matin, sur RMC Sport, il a annoncé sa mise en examen intervenue après 36 heures de garde à vue en novembre 2014 dans le cadre de l'enquête sur les transferts présumés frauduleux du club.



«Une décision qui me frappe d'effroi»

Il est reproché à pape Diouf d'avoir embauché Thomas Deruba en 2005, le fils de Richard Deruda, lié au grand banditisme marseillais. Il est également accusé d'avoir laissé le banditisme s'installer à l'OM et d'avoir laissé les associations de supporters gérer la billetterie. « C'est pour moi un devoir de l'annoncer et de ne pas laisser l'amalgame s'installer, a confié Pape Diouf. Il m'a paru nécessaire d'expliquer les raisons qui ont amené à cette décision que je juge inique. Une décision qui m'a frappé d'effroi, d'indignation et d'un profond sentiment d'injustice.»

Diouf plaide la bonne foi



Pape Diouf a réagit aux chefs d'accusation. La billetterie? «On sait que cette pratique a été installée depuis plus de vingt ans. Beaucoup de dirigeants sont passés au club, certains ont travaillé dans la justice et aucun n’a eu l’idée de dire que ce n’était pas conforme aux lois », a-t-il commenté. L'argent versé à Thomas Deruda pour le faire partir. « On parle d’un jeune joueur que j’ai trouvé au club, qui a bénéficié d’un contrat et n’a pas joué plus de cinq matches à l’OM. Aujourd’hui, parce que son père est recensé, dit-on, dans le grand banditisme, les dirigeants de l’époque, dont moi, nous avons joué de complicité. »