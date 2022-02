OM : Le point sur l'éternelle rumeur d'un retour de Drogba à Marseille

Tous les ans ou presque depuis son départ de l'OM à l'été 2004, la rumeur d'un retour de Didier Drogba enfle... C'est dire la trace laissée par l'Ivoirien de Chelsea à Marseille.

Cet été, les supporters Marseillais ne savent pas sur quel pied danser : l’ambitieux Didier Deschamps est resté, mais le club annonce vouloir se serrer la ceinture. Le recrutement est sage et malin jusqu’ici, et pourtant, la rumeur Drogba est de retour…

Une saison lui a suffi pour les rendre fous

Le plus étrange dans la relation entre l’OM et Didier Drogba est peut être sa durée : l’attaquant ivoirien n’est resté qu’une saison au bord de la méditerranée. Le temps pour lui d’inscrire 32 buts toutes compétitions confondues et d’emmener, presque seul, l’OM en finale de la Coupe de l’UEFA, en marquant dans tous les matches importants. Avec des gestes qui ravissent un public friand de grands avant-centres : des reprises de volées superbes contre Sochaux ou Montpellier, et un dribble renversant face à Newcastle.

Un départ « à regret »

Drogba ne reste qu’une saison à Marseille, parce que José Mourinho, le nouvel entraineur de Chelsea, en est lui aussi tombé amoureux. Le club Londonien propose 33 millions d’euros à l’OM, qui ne peut refuser. Drogba part donc devenir un des meilleurs attaquants du monde à Londres, mais assure partir en trainant des pieds, lui qui se voyait faire une carrière « à la Maldini » à Marseille. Il multiplie ensuite les déclarations à son ancien club, regrettant sa relation privilégiée avec le public phocéen.

Labrune relance la rumeur

Parce que Marseille n’a jamais su le remplacer vraiment (malgré Djibril Cissé ou Mamadou Niang) l’hypothèse d’un retour est évoquée tous les ans ou presque. , avant de démentir à demi-mot sur RTL : « Si cette phase de départs se passe comme on le souhaite, on réfléchira, effectivement, à l'arrivée d'un joueur d'un calibre important, mais qui ne sera, je ne pense pas, Didier Drogba ». Une arrivée que rendrait possible un départ de Lucho ?

Alors, Didier Drogba va t-il rejoindre l’autre « DD », Didier Deschamps, à l’OM ? Ou ne s’agit-il que d’un fantasme qui ne devra, par définition, pas se réaliser ? L’histoire ne dit pas si son maillot est toujours encadré à Notre-Dame-de-la-Garde… L’OM aura bien besoin d'aide sur ce dossier.

Bonus : certains supporters Marseillais ne semblent pas dupes...