OM-PSG, Depay, United… : les cinq choses à retenir du week-end

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

On fait le point sur les cinq choses à retenir de ce week-end de football marqué, notamment, par le Classique.

Que fallait-il retenir de ce week-end de football ? On fait le point.





L'OM a failli faire chuter l'ogre

L'Olympique de Marseille n'est pas passé très loin d'un exploit qui aurait été retentissant : celui de battre le PSG, ce que même le Bayern Munich n'est pas parvenu à faire. Lors du Classique au Vélodrome, les hommes de Rudi Garcia ont joué avec leurs armes et beaucoup d'envie, ce qui leur a permis de tenir tête aux Parisiens. Sans un coup franc sublime de Cavani dans les derniers instants du match, les coéquipiers de Neymar seraient repartis du sud de la France avec une défaite. La première cette saison.





Un triplé pour Depay

A-t-on assisté au réveil de Depay ? C'est sans doute encore trop tôt pour l'affirmer. Mais toujours est-il que Memphis Depay a inscrit un triplé ce week-end et qu'on commençait à s'impatienter face aux prestations souvent décevantes du Néerlandais. Pour accrocher le podium, l'OL aura besoin qu'il soit efficace. Pourvu que ça dure…





Manchester United a chuté

Manchester United faisait partie des équipes encore invaincues en Europe (comme le PSG d'ailleurs). Mais sa série d'invincibilité a étrangement pris fin ce week-end, à l'occasion du déplacement à Huddersfield. Du coup, le Red Devils laissent Manchester City, facile vainqueur face à Burnley, prendre son envol au classement.





Un record à Wembley

Dimanche après-midi, il y avait 80 827 personnes réunies à Wembley pour assister au choc de Premier League entre Tottenham et Liverpool. Un nouveau record d'affluence pour le championnat anglais, qui s'est transformé en une facile victoire des Spurs sur les Reds.





Le Real est de retour

Le Real Madrid va mieux en Liga. Après un début de saison poussif et malgré un Cristiano Ronaldo toujours trop muet sur les pelouses espagnoles, les Merengue ont enchaîné un quatrième succès de rang en championnat. Ils ont facilement disposé d'Eibar et sont revenus à cinq points du FC Barcelone, un écart qui ne leur laisse plus vraiment le choix.