OM-PSG : Suivez le Classico en direct !

L'OM reçoit le PSG dimanche soir en clôture de la 31e journée de Ligue 1. Un Classico à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h.

L'Olympique de Marseille qui affronte le Paris Saint-Germain, c'est forcément un moment particulier et très attendu du championnat. D'autant plus lorsque les deux équipes se trouvent aussi haut au classement. S'ils souhaitent conserver des chances de titre, les Marseillais n'ont pas le droit de perdre dimanche soir face aux Parisiens. Suivez cette rencontre en direct et en intégralité en cliquant sur le lien ci-dessous :

L'OM droit au but

Pour cette rencontre, les Phocéens comptent comme d'habitude sur leur potentiel offensif. L'équipe entraînée par Marcelo Bielsa n'a pas son pareil pour se créer de multiples occasions durant un match... mais en concède également beaucoup en contrepartie. Le but est de savoir si les Marseillais trouveront le bon équilibre contre Paris.

Occasion rêvée pour Paris

Ce déplacement à Marseille est l'occasion rêvée pour le PSG de quasiment éliminer définitivement un concurrent direct dans la course au titre. Une victoire parisienne permettrait à l'équipe de Laurent Blanc de compter cinq points d'avance sur l'OM. Un matelas relativement confortable avant de retrouver les joutes de la Ligue des champions mi-avril.

Le coup d'envoi du Classico OM-PSG sera donné dimanche à 21h au Stade Vélodrome (Marseille).