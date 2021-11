OM - PSG : avec tous les supporters au Vélodrome

Contrairement aux deux dernières années, le match OM - PSG accueillera les supporters des deux clubs au Stade Vélodrome le 7 octobre prochain.

Le ministère de l'Intérieur et la LFP n'ont pas encore communiqué officiellement sur cette décision, mais il semblerait que les supporters parisiens puissent assister au match OM - PSG de la 8e journée de Ligue 1.



500 Parisiens au Vélodrome

Le quotidien Le Parisien révèle que la réunion de mardi matin au ministère de l'Intérieur entre les responsables de l'OM, du PSG et de la LFP aurait abouti sur la levée de l'interdiction de déplacement des supporters lors des clasicos. Cette interdiction avait été décrétée en 2010 à cause de l'insécurité grandissante autour de ces rencontres. Cette saison, entre 400 et 500 supporters parisiens devraient pouvoir effectuer le déplacement au Stade Vélodrome.



Accord de principe pour le retour

De même, les supporters marseillais auront l'autorisation de se rendre au Parc des princes lors de la phase retour de la Ligue 1. A condition que tout se déroule bien au Stade Vélodrome, pour un match qui fera l'objet d'une surveillance particulière, avec un dispositif de sécurité exceptionnel mis en place. La vente des billets sera également encadrée de près.



Un clasico qui promet

Avec le départ canon de l'OM en championnat et l'effectif de qualité constitué par le PSG cette saison, le prochain match entre les deux clubs fait déjà saliver. Le clasico de la Ligue 1 pourrait bien retrouver sa splendeur des années 90, lorsque les deux équipes bataillaient au sommet du football français.



OM - PSG se jouera le 7 octobre prochain au Stade Vélodrome, pour le compte de la 8e journée de Ligue 1.