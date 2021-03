OM : Thauvin, dans la forme de sa vie

L'OM a surclassé Braga (3-0) jeudi soir, en Ligue Europa. Florian Thauvin s'est une nouvelle fois distingué.

Bien souvent cette saison, les bons résultats de l'OM riment avec les performances d'un Florian Thauvin cinq étoiles. L'international français a encore fait parler la poudre sur la pelouse de l'Orange Vélodrome, face à Braga, auteur d'un but (74e), le milieu français a fait étalage de son talent. Valère Germain,a de son côté, trouvé la faille à deux reprises (4e, 69e). Laissé sur le banc au coup d'envoi par Rudi Garcia, le numéro 26 marseillais a fait vivre un véritable enfer aux défenseurs adverses. Si ce succès permet aux Marseillais d'entrevoir une qualification, le principal intéressé est resté mesuré à l'issue de la rencontre. «C’est une bonne préparation. On verra ce qu’il se passera ce week-end (contre Bordeaux Ndlr) . Il ne faut pas non plus s’enflammer parce qu'après une belle victoire, on a tendance à se relâcher, donc il faut bien se préparer mentalement», assure-t-il. Une exigence qui rejaillit sur le terrain.

La meilleure saison de sa carrière

Statistiquement parlant, l'ancien Bastiais réalise tout bonnement la meilleure saison de sa carrière. Avec 10 passes décisives et 15 buts au compteur, toutes compétitions confondues, Thauvin affiche une régularité impressionnante depuis le début de la saison. Des chiffres qui tranchent avec ses précédentes saisons. Le Phocéen a déjà fait autant trembler les filets que lors de sa saison la plus prolifique jusqu'alors (2016-2017). Des performances qui séduisent son coach, Rudi Garcia. «Florian démontre qu’il est l’un des meilleurs en Europe au niveau des statistiques. Cela prouve son importance depuis 15 mois. Il a beaucoup progressé dans ses déplacements notamment, il mérite l’empathie qu’il reçoit en ce moment», confiait ce dernier, quelques semaines auparavant. Tout le monde semble s'accorder sur un point : Thauvin impressionne. Une idée partagée par le capitaine marseillais, Dimitri Payet, qui saluait les performances de son coéquipier, au cours d'une interview accordée à L'Équipe. «Flo a réalisé une première partie de saison exceptionnelle.Et, dans une équipe, il faut des joueurs qui vous font gagner des matches heureusement». Au regard de ses performances, Florian Thauvin candidate naturellement pour une place de choix chez les Bleus.



Le mondial en Russie dans le viseur

Régulièrement appelé par le sélectionneur français, Didier Deschamps, en Bleus, le Marseillais souffre toutefois d'un manque de temps de jeu. Le milieu phocéen doit se contenter de petites minutes, en fin de rencontre, trop peu pour s'exprimer pleinement. La faute à une concurrence rude aux avant-postes (Fekir, Griezmann, Dembélé, Martial, Mbappé...), sa place pour la Coupe du monde n'est pas encore assurée. Néanmoins, le Marseillais se donne corps et âmes pour atteindre son objectif. Nul doute que ses performances ne passent pas inaperçues aux yeux du sélectionneur. À ce rythme là, Thauvin au Mondial, ce sera tout sauf une surprise.