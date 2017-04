Real Madrid : De Gea à Madrid pour 75M ?

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

D'après Marca, le club merengue a d'ores et déjà trouvé un accord contractuel pour 5 ou 6 ans avec le portier mancunien. Le joueur de 26 ans aurait même accepté une baisse de son salaire actuel chez les Red Devils, estimé à 12 millions d'euros.

Le Real, cette fois, a pris les devants



Le Real Madrid n'attendra sûrement pas le dernier jour du mercato d'été pour boucler le transfert de David De Gea cette fois-ci. En 2015, un accord avait été trouvé entre les différentes parties pour l'arrivée du portier espagnol (26 ans) à Madrid, contre Keylor Navas et un chèque de 15 millions d'euros, mais le deal avait capoté en raison d'un problème administratif dans les derniers instants de la période des transferts. Cette fois-ci, les dirigeants merengue ont retenu la leçon et pris les devants selon la presse espagnole.



Plus cher que Buffon en 2001



Ce vendredi, Marca dévoile ainsi en Une qu'un accord a été trouvé entre le gardien des Red Devils et le Real Madrid. Donnée nouvelle et importante, l'ancien gardien de l'Atlético aurait accepté de revoir à la baisse son salaire mancunien (estimé à 12 millions d'euros net par an) mais devrait compenser cette perte de salaire en signant un bail sur 5 ou 6 ans, là où son contrat actuel expire en 2019 avec Manchester United. S'il n'y a rien d'encore officiel entre les deux clubs, le quotidien madrilène se montre confiant quant à un dénouement positif dans ce dossier, tablant ni plus ni moins sur un transfert de l'ordre de 75 millions d'euros, qui ferait de l'Espagnol de 26 ans le gardien le plus cher de l'Histoire devant Gianluigi Buffon, transféré en 2001 de Parme à la Juventus Turin pour un peu plus de 52 millions d'euros.

Oblak ou Hart à pour le remplacer ?



Alors que le nom de Jan Oblak circule pour succéder à De Gea du côté d'Old Trafford, Marca évoque également ce matin la piste Joe Hart, le gardien de Manchester City prêté cette saison au Torino. La gazette espagnole pense également que l'intérêt de Jose Mourinho pour Alvaro Morata et James Rodriguez pourrait faciliter la négociation pour De Gea, même si ces différentes opérations, si elles venaient à se concrétiser, devraient se faire séparément.