OM - Transfert : Nkoulou dans le viseur du Real Madrid ?

Le défenseur de l'OM Nicolas Nkoulou est en pleine ascension et les grands clubs européens pourraient se pencher sur son cas rapidement dans l'optique d'un transfert. A l'instar du Real Madrid...

Selon la radio RMC et le quotidien espagnol Marca, le Real Madrid s'intéresserait de plus en plus aux performances de Nicolas Nkoulou.



Nkoulou observé par le Real

Des émissaires du Real Madrid étaient présents dimanche dernier dans les tribunes du stade de l'Aube pour observer Nicolas Nkoulou lors du match Troyes-OM (0-1). Le défenseur central marseillais serait suivi avec intérêt par le club Merengue, d'autant que les relations conflictuelles entre José Mourinho et Sergio Ramos pourraient inciter l'international espagnol à quitter le navire en fin de saison. Une place se libérerait alors pour le Camerounais.



Des prétendants prestigieux

Outre le Real Madrid, le défenseur de l'OM susciterait également la convoitise de clubs italiens, dont le Milan AC. Le directeur sportif milanais Ariedo Braida confiait récemment dans les colonnes de La Provence que les Rossoneri suivent Nicolas Nkoulou depuis l'époque où il jouait à Monaco. Les propos élogieux dans l'émission Téléfoot de dimanche dernier à son sujet laissent aussi penser qu'Arsenal garde un œil sur lui.



Digne aussi sur les tablettes ?

La Ligue 1 a en tout cas toujours la cote, puisque selon Marca, Nicolas Nkoulou ne serait pas le seul pensionnaire du championnat de France à être suivi de près par le Real Madrid. Le Lillois Lucas Digne se trouverait également sur les tablettes de la Maison Blanche. Nkoulou et Digne, deux valeurs montantes de la Ligue 1 qui pourraient faire leurs valises en fin de saison ?



Pour l'instant, aucune offre n'a été transmise pour ces deux joueurs. Mais leurs dossiers sont clairement à surveiller.